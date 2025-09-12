Un Real Oviedo renovado para estrenarse fuera

Ramón Julio García Oviedo Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:44 Comenta Compartir

Veljko Paunovic tiene que buscar el antídoto contra el 'virus FIFA' para tratar de lograr los primeros puntos a domicilio de la temporada hoy ante el Getafe. La versión del Real Oviedo en el Coliseum estará condicionada por las ausencias y, sobre todo, por el estado físico de muchos de los futbolistas que han estado con las selecciones de sus países. Lo más probable es que se produzcan varios estrenos de jugadores en el once e incluso el debut de un par de ellos que hasta ahora no han tenido minutos. Javi López, Brekalo y Álex Forés, por ejemplo, pueden estar por primera vez en la alineación.

En la convocatoria de 23 jugadores que ayer facilitó el titular del banquillo azul no fueron incluidos dos jugadores de la primera plantilla por decisión técnica, el defensa central Oier Luengo y el extremo Brandon Domingues. Además, tampoco aparecen los lesionados Lemos, Chaira y Ovie Ejaria.

Tanto Oier Luengo como Brandon Domingues estuvieron en la rampa de salida en los últimos días de mercado, pero han permanecido en la plantilla. El caso más extraño es el del extremo francés, primer fichaje de la temporada, que no entra en la citación de 23, pese a la ausencia de Chaira, que se encuentra lesionado, lo que deja a Paunovic sin jugadores específicos de banda en el banquillo.

Ni siquiera en la sesión de ayer el entrenador pudo contar con la plantilla al completo. Ni siquiera estuvo en Oviedo el delantero Salomón Rondón, que se quedó en Madrid el jueves tras regresar de la convocatoria con Venezuela. El atacante se incorporó este viernes a la concentración del equipo y por eso sus opciones de entrar en el equipo son escasas.

Igualmente, Fede Viñas estuvo ayer en El Requexón, pero solo hizo el calentamiento y poco más. Eso hace que, si el técnico quiere contar con un atacante fresco, pudiera estrenarse Álex Forés, hasta ahora inédito. Otra posibilidad sería que Ilic fuera la referencia ofensiva del equipo, pero parece menos probable.

En la defensa todo apunta a otro debut, el de Javi López, en el lateral izquierdo. El jugador cedido por la Real Sociedad ha completado dos semanas de entrenamiento con el equipo. Además, Rahim viene después de disputar completos los dos encuentros de la selección de Níger.

El resto de la zaga será la misma que venía jugando en las tres primeras jornadas de lIGA. Nacho Vidal, en el lateral derecho, con David Costas y Dani Calvo en el centro, completarán la retaguardia oviedista. No parece probable que puedan entrar los últimos fichajes, en especial David Carmo, que suma solo tres entrenamientos con el equipo desde su llegada.

En el centro del campo parecen seguros Dendoncker y Reina, que han dado muestras de entenderse a la perfección. La tercera plaza podría ser para Ilic, ya que Sibo, otro de los candidatos, estuvo con su selección y disputó un partido completo.

Las alternativas para las bandas son escasas tras la lesión de Chaira. Todo apunta a que Hassan y Brekalo serán los encargados de aportar la velocidad por los costados. El que todo apunta será nuevo internacional con Egipto en la próxima convocatoria de la selección recuperará su plaza en la derecha, una vez aclarado su incidente con el técnico en el encuentro ante la Real Sociedad.

Por su parte, el croata, tras tener unos minutos en el último encuentro entrará directamente al once. En caso de necesitar recambios para los costados, todo apunta a que Ilic podría cambiar de posición.

El equipo oviedista viajó ayer por la tarde en AVE a tierras madrileñas.

