«Los puntos son los mismos de la semana anterior» Anquela y uno de sus ayudantes, Dani Mayo, bromean en el entrenamiento de ayer con el centrocampista Folch. / ELOY ALONSO El entrenador del conjunto ovetense, Anquela, asegura que ve menos euforia que la temporada pasada tras el derbi RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Sábado, 24 noviembre 2018, 02:55

El Real Oviedo ya solo piensa en el encuentro de mañana ante el Reus. La idea no es otra que lograr, por primera vez en la temporada, encadenar dos victorias cosecutivas. Para ello, Juan Antonio Anquela intentará que no ocurra lo de la pasada campaña, cuando el equipo, tras ganar el derbi, entró en una mala dinámica de resultados.

El titular del banquillo azul cree que el ambiente posterior al triunfo en el derbi es distinto a de la pasada temporada. «Veo menos euforia, veo alegría», explicó el técnico, que tiene claro que «esto ya se ha acabado, hay que pensar en el Reus y la gente lo está asimilando bien». En este sentido, uno de sus retos es frenar la euforia que se haya podido producir por el triunfo. «Intentamos que se olvide rápido, pero una cosa es intentarlo y otra conseguirlo», advirtió y añadió que deben entender que «los tres puntos son los mismos que la semana anterior».

En cualquier caso, es obvio que las semanas posteriores a un triunfo siempre son más llevaderas y el ambiente que rodea al equipo es distinto. «Diferencia siempre hay. De una semana cuando se gana a una cuando se pierde hay diferencia. Es un estado de ánimo, pero lo mejor para nosotros es evadirnos de todo esto y pensar que mañana tenemos un partido muy difícil», indicó el entrenador jienense.

Lo que no olvida Anquela es lo que se vivió el pasado sábado en el encuentro ante el Sporting. En especial en los momentos previos. «No se veía nada porque se veía solo humo. Esto no se olvida jamás. A mí no se me va a olvidar», insistió y recordó que les dijo a los jugadores que, aunque hubieran estado en otros equipos importantes ,«no sé si llegará al nivel de lo que vais a ver».

El conjunto azul no ha logrado todavía encadenar dos triunfos consecutivos. Anquela reconoció que «es muy difícil ganar dos partidos seguidos en casa, pero casi siempre es más complicado es el primero y ojalá que podamos conseguirlo y dar un pasito adelante, que es lo que nos interesa».

Un buen rival

En el camino de los azules se cruzará mañana el Reus, un rival que tiene dificultades en el campo y fuera de él, pero eso no lo hace más fácil para Anquela. «Es un conjunto que ahora atraviesa por problemas, pero es un buen equipo, que juega muy bien. No desesperan nunca, llevan mucho tiempo juegando de una manera determinada y no lo van a cambiar», dijo. Además, sobre las dificultades que presentarán los catalanes, indicó que «me preocupan muchas cosas del Reus». «Si no estamos intensos y juntos, pasaremos muchos problemas» y recordó que «ganar dos partidos seguidos en casa es muy difícil». «Ojalá podamos conseguirlo y dar un pasito adelante», deseó.

En las filas del Reus llegará al Carlos Tartiere un viejo conocido del conjunto ovetense, muy querido por la afición: el delantero Miguel Linares. Anquela no ahorra elogios para el aragonés, del que dice que «vuelve a su casa y lo sabe. Sabe dónde viene y lo quiere todo el mundo. Y en el vestuario lo queremos igual», destacó.

«Siempre es muy difícil ganar dos partidos consecutivos en el Tartiere»

El técnico ya no puede contar esta jornada con uno de los jugadores de la primera plantilla: el extremo Aarón Ñíguez, con el que el club alcanzó un acuerdo para rescindir su contrato el pasado sábado. Anquela asume el hecho de haberse quedado con 18 jugadores. «No nos queda otra, se marchó. Hay que adaptarse, tenemos gente suficiente para echar mano y si los necesitamos lo haremos», dijo. En cuanto a la salida del ilicitano y las causas de su decisión, el jienense no quiso profundizar demasiado: «Con Aarón llevo hablando mucho tiempo. Sabíamos cuáles eran sus intenciones y nada más. Buscamos gente que sea feliz y esté a gusto». Y, por ello, concluyó, «si él estaba pasando un momento complicado y creyó que era lo mejor, ojalá tenga toda la suerte del mundo».

Por el contrario, el entrenador del Oviedo tiene un jugador que tiene a su disposición a todos los efectos para el primer equipo, el defensa Javi Hernández, sobre el que el entrenador comentó que «desde el primer día contamos con él como un futbolista de la primera plantilla». «Pensé eso desde el primer día. De hecho jugó bastante ya en pretemporada. Ahora está jugando y lo está haciendo bien», finalizó.

Síguenos en: