Real Oviedo Real Oviedo | Un rival de altura en el camino de la reacción Los jugadores del Real Oviedo hacen carrera continúa durante la última sesión. / PABLO LORENZANA El Real Oviedo recibe al Zaragoza en el Tartiere con la necesidad de lograr la primera victoria | Javi Rozada, que introducirá cambios en el once, convocó a 19 jugadores, entre ellos el delantero del filial Obeng, pero no a Omar RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Domingo, 29 septiembre 2019, 03:23

La situación del Real Oviedo hace urgente una victoria esta tarde ante el Zaragoza. Desde todos los estamentos del club se ha apuntado a lo largo de la semana que el equipo necesita un triunfo para cambiar la dinámica y, para lograrlo, el equipo de Javi Rozada se enfrentará esta tarde un rival de los más complicados de la Liga, que pelea por llegar a las plazas de ascenso directo.

El técnico del Real Oviedo introducirá cambios en el equipo. De hecho, ya lo hizo en la convocatoria de 19 jugadores que facilitó ayer, en la que hay cuatro delanteros: los tres de la primera plantilla (Ortuño, Joselu e Ibrahima) y Samuel Obeng, del filial. En la lista no aparece el lesionado Arribas, ni por decisión técnica Javi Fernández, Diegui Johannesson y Omar Ramos. Es novedad, por contra, la vuelta a la convocatoria del lateral derecho Nieto, que hasta ahora no había contado para el nuevo técnico.

La derrota del pasado domingo ante la Ponferradina provocó la convocatoria de una rueda de prensa el mismo domingo en la que el presidente, Jorge Menéndez Vallina, y el asesor del Grupo Carso, Joaquín del Olmo, hicieron un llamamiento a la unión y a la tranquilidad para que el conjunto azul sea capaz de salir del último puesto de la clasificación.

Esta semana ha sido la primera en la que Javi Rozada ha tenido tiempo para tratar de trasladar sus ideas a los jugadores, ya que en la anterior, con dos partidos, apenas pudo trabajar aspectos tácticos. Por ello, el entrenador dispuso el pasado miércoles de una doble sesión de entrenamiento y dedicó buena parte de la sesiones a tratar de mejorar el sistema defensivo del equipo, que hasta ahora viene encajando goles con facilidad.

El de esta tarde se espera que sea un Oviedo más parecido a lo que quiere el entrenador, con un conjunto que presione la salida de balón del rival y se comporte, tal y como dijo el propio Rozada, como un «bloque». También apeló el titular del banquillo azul a la solidaridad entre los jugadores y que sean capaces de corregir los errores que en un momento determinado pueda cometer un compañero.

Otro de los aspectos en los que ha incidido el entrenador durante la semana es en el mental, ya que busca que el equipo no baje los brazos ante cualquier contratiempo y sea capaz de mantener la pelea hasta el último minuto del encuentro. Rozada reconoció que en Ponferrada el equipo se hundió al recibir un gol y eso le costó perder los tres puntos.

Lo que no ha hecho el entrenador es dar pistas sobre sus intenciones en cuanto al once inicial, en el que sí reconoció que estarán la pareja de centrales formada por Carlos Hernández y Christian Fernández. No obstante, la convocatoria parece que deja algunas pistas sobre sus intenciones, ya que la presencia de cuatro delanteros hace intuir que de inicio dos de ellos estarán en el campo. También destaca la ausencia de centrales para el banquillo, lo que podría significar que, en caso de necesitar sustituir a uno de los dos que van a salir de titulares, la alternativa será el centrocampista Lolo. El entrenador reconoció el viernes en sala de prensa que esa es una alternativa que contempla.

La portería y la defensa no parece que vayan a registrar novedades, con Champagne bajo palos, Lucas en el lateral derecho y Mossa en el izquierdo, mientras que Carlos Hernández y Christian Fernández estarán en el centro del campo.

Las opciones para el resto del equipo se encuentran mucho más abiertas y dependerán del dibujo por el que finalmente se decante el técnico. En el centro del campo el que parece tener asegurada su plaza es Tejera. El medio no está teniendo un buen inicio de temporada, pero se antoja como uno de los jugadores claves para que el juego del conjunto azul alcance una fluidez que hasta ahora no ha tenido.

Por el contrario, ofrece más dudas saber quién será su acompañante. Lolo y Edu Cortina parecen los principales candidatos, pero no está descartado Jimmy, que desde la llegada de Rozada ha tenido menos presencia en el equipo. La opción de Lolo ofrece al grupo más trabajo defensivo en el centro del campo, mientras que Edu Cortina aporta más opciones para la salida de balón.

En los costados del centro del campo una de las alternativas es la vuelta de Sangalli a la derecha, tras quedarse el pasado domingo en el banquillo por primera vez en la temporada. La otra posibilidad sería Joselu o Bárcenas. La izquierda parece que será para Saúl Berjón.

En ataque es seguro que se mantendrá Ortuño, al que avalan sus cinco goles, que podría estar acompañado por Joselu si la opción son delanteros, mientras que otra alternativa podría ser Borja Sánchez, como mediapunta, después de sus buenas últimas actuaciones.

El equipo carbayón se concentrará esta mañana y el técnico deberá realizar un descarte antes del encuentro.