El Real Oviedo rompe relaciones con el Sporting tras el derbi La afición del Oviedo en El Molinón durante el derbi. / A. GARCÍA El club azul lamenta y rechaza el trato de la seguridad privada del club gijonés en el acceso al estadio | Consejo y trabajadores de la entidad carbayona no ocuparán sus puestos en el Tartiere hasta el minuto 12 el domingo en señal de protesta IVÁN ÁLVAREZ / ANDRÉS MAESE Martes, 26 marzo 2019, 02:10

El Real Oviedo ha hecho público esta medianoche un comunicado a través del cual anuncia que «interrumpe de ahora en adelante» las relaciones con el Sporting hasta certificar que sus aficionados reciban un «trato justo y acorde» con el que recibieron los seguidores del Sporting en el Carlos Tartiere.

Esta nota del Real Oviedo llega después de que las peñas azules se quejaran del trato «abusivo e indignante recibido por los aficionados desplazados a Gijón para presenciar el derbi». El Real Oviedo muestra el «orgullo» hacia sus aficionados que siempre, aseguran, «han tenido un comportamiento ejemplar» sin causar ni un solo incidente, apuntan. Califican de «arbitrario y discriminatorio» el trato recibido el pasado domingo en El Molinón. «No se puede consentir que 1.200 personas se encuentren en condiciones de insalubridad, con dos cuartos de baño a utilizar durante cinco horas y sin accesos a bebida y comida», protestan.

Más información El comunicado íntegro del Real Oviedo

Denuncia tambien los cacheos realizados por la seguridad privada « y no por las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado» que, en su opinión, «fueron totalmente excesivos».

Afirman que se permitió lucir pancartas ofensivas contra Oviedo y, sin embargo, se obligó a seguidoras azules a quedarse en ropa interior por portar prendas que, supuestamente, aludian a frases de animo al equipo oviedista. Ponen de relieve asimismo los problemas que se generaron en el acceso al estadio de una delegación del club que incluía familiares y acompañantes de los jugadores. Critican el trato dispensado por la seguridad privada, que les emplazó a entrar por otro acceso distinto. El Real Oviedo hará llegar a LaLiga su malestar por el trato recibido y pedirá que se comprueben las condiciones mínimas exigibles en las zonas de afición visitante de todos los clubes, «solicitando un trato igualitario y respetuoso para todos los aficionados».

«El trato a nuestra afición no fue normal»

Después del comunicado emitido esta noche, el presidente, Jorge Menéndez Vallina, expresó su malestar en 'El Partidazo de Cope'. «El trato a nuestra afición no fue normal. Nuestros seguidores estuvieron cinco horas en el estadio con dos baños», afirmó el máximo mandatario azul, que respecto a las relaciones con el Sporting indicó que tuvieron «una relación correcta» y considera que lo vivido por los seguidores del conjunto carbayón no se corresponde con ello. «Tenemos que defender a nuestra afición», concluyó.

Menéndez Vallina extendió esa disconformidad a la Liga de Fútbol Profesional, a la que también achaca parte de culpa en las medidas que padecieron los oviedistas en el acceso al estadio gijonés. «Ven minucias y hay cosas importantes que no ven», señaló el dirigente de la entidad carbayona, que indicó que «no es plato de buen gusto salir a las cinco de la tarde para ver un derbi». «No valoro eso, que no tengan ningún bar para comer ni beber no es normal», apostilló sobre las condiciones de los seguidores azules en el interior del estadio rojiblanco el domingo.

El Sporting responderá hoy

El Sporting ha recibido con sorpresa el comunicado emitido por el Real Oviedo. Fuentes consultadas en el club rojiblanco anuncian otro comunicado de respuesta ofreciendo su punto de vista sobre lo ocurrido el pasado domingo y de lo que tanto se queja el club oviedista.