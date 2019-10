Rozada: «Si por algo quiero ganar mañana es por la afición» El técnico se mostró convencido de poder ganar a un Numancia en racha si logra «minimizar» sus numerosas virtudes MARÍA SUÁREZ Sábado, 5 octubre 2019, 13:44

El técnico del Real Oviedo, Javi Rozada, afronta el partido ante el Numancia en el Carlos Tartiere (domingo, 16:00 horas) con la esperanza de brindar la primera victoria del año en casa a la afición. Si algo le reconfortó de la lograda en Tenerife fue que diese moral al vestuario, y espera dar «la mejor versión vista hasta ahora del equipo» el domingo para que sea la afición quien pueda disfrutarlo como local.

El ovetense anunció algún cambio en la alineación pero matizó que se verá un equipo «muy parecido al de Tenerife y reconocible». Rozada advirtió de la dificultad de derrotar a un Numancia que lleva siete jornadas consecutivas sin perder y avanzó que los azules saldrán como en las últimas jornadas, «a por el partido, con humildad porque se sigue siendo colista, pero con ambición». Mismo mensaje, matizó, que les trasladó el representante del Grupo CARSO y hombre de confianza de Arturo Elías, Joe Aboumrad, de visita en Oviedo y presente en el entrenamiento del equipo.

Hoja de ruta para derrotar al Numancia

«En una semana de tres partidos me gusta que todos den lo mejor de sí, tenemos una plantilla amplia y mucha calidad, y lo demostré el miércoles. Di la opción a jugadores que no habían entrado, lo hicieron bien y eso hace algo más complicado elegir un nuevo once. Sacaremos el mejor para ganar al Numancia, que es de lo que se trata».

«La gente está mas suelta, se liberó un poco con la victoria en Tenerife y hay alguna broma más, pero luego trabajan como siempre, súper mentalizados».

«Viene un equipo que lleva 7 jornadas sin perder y que tiene un equipo buenísimo. Está en playoff, en una dinámica muy buena y con un técnico que viene de 2ª B con muchísimo hambre. Vendrán con personalidad a pelear el partido de tú a tú, tenemos que minimizar sus virtudes y si lo logramos ganaremos. Hay que hacer las cosas muy bien para derrotarles».

«Mañana no va a ser la misma alineación, no voy a repetir pero va a ser muy parecida y reconocible. Habrá alguna cosa distinta por el perfil de rival».

La mejor versión del equipo en el Tartiere: por y para la afición

«En el Tartiere hubo tramos de partido en que nos atascamos y que se pensó más en no fallar que en hacer lo que se pasaba por la cabeza, pero seguro que con la victoria mañana estamos un poco más sueltos y generamos mejores contextos en campos contrario. Seguro que vamos a dar la mejor versión hasta ahora».

«Creo que la gente del Oviedo se identificó con el equipo, con el esfuerzo ante el Zaragoza -líneas juntas, apretando alto, y ante un rival que te puede matar-. Acabamos en área rival. Al final la afición ve que el equipo lo da todo, animan y va a ser un factor importante. Si mañana me prestaría ganar es sobre todo por la afición».

«Desde que llegué siempre fui el mismo, siempre intenté transmitir lo que pensaba y estuve muy tranquilo. Me preocupaba más la victoria por los jugadores y por el entorno. Es la afición la que lo pasa peor y le cambia el humor con cada mal resultado. A mí me preocupaba el día a día, la calidad de los entrenamientos y que a los jugadores no les falte de nada».

«La grada es muy importante, ante el Extremadura no hubiésemos empatado sin ellos, ante el Zaragoza nos llevaron en volandas a área contraria, y convencido de que, aunque no sea un horario bueno, nos va a apoyar porque si conseguimos ganar empieza una liga nueva y muy ilusionante para todos».

«La gente estaba contenta y haber ganado te alegra, pero nos alegró el miércoles, que fuimos a tomar algo al lado del hotel los miembros del cuerpo técnico, y luego ya a descansar porque a las 5 ya veníamos a casa. En el avión ya estábamos viendo vídeos del Numancia, hasta ese momento nos centramos en Tenerife, pero no había tiempo que perder. Han sido días muy intensos, de poco descanso, pero creo que llegamos con un buen plan de partido».

La puerta a cero del equipo

«Los defensas en el Heliodoro hicieron un partido aseado, bien, estuvieron muy arropados y no cometieron errores, pero es que yo creo que cada vez va a haber menos errores y esa versión se va a ver con más frecuencia».

«Cuando llegué lo peor era que teníamos lagunas de concentración y esas en Segunda te llevan por delante. Fue lo que más me costó trabajar. El equipo va cogiendo esa idea y lo hace adaptándose al rival, tratamos de prepararlo muy bien para que no se nos escape ningún detalle».

Visita de Joe Aboumrad

«Siempre que vino habló con nosotros, cuando estaba en el filial siempre nos animaba en el vestuario. Nos ha transmitido su confianza y nos ha animado a seguir trabajando así: desde la humildad, porque vamos últimos, pero con ambición. Si podemos ganar mejor que empatar. Quieren gente ganadora, que mire portería rival y vaya a ganar los partidos, y vamos a seguir así toda la temporada».