Rozada repite convocatoria para recibir al Numancia El técnico deja fuera a Johanneson de nuevo, no incluye a Lucas y lleva a 19 hombres entre los que está Javi Fernández, descarte en las islas la última jornada MARÍA SUÁREZ Sábado, 5 octubre 2019, 14:00

El técnico del Real Oviedo, Javi Rozada, se lleva a 19 futbolistas concentrados a Las Caldas en la jornada previa al duelo ante el Numancia (domingo, 16:00 horas). Será el mismo día de partido cuando el ovetense haga el último de los descartes en una convocatoria en la que no están Diegui Johannesson y Lucas Ahijado, este último recién salido de un proceso vírico que le dejó fuera de la lista en Tenerife, y tampoco Alejandro Arribas, única baja por lesión del equipo.

Mientras que a las islas el técnico se llevó a 20 hombres, y descartó allí a Lucas tras haber perdido dos kilos por su dolencia y a Javi Fernández, en esta ocasión el ovetense lleva solo uno más y podría volver a ser el central quien se cayese de nuevo de la lista. Rozada ya probó con Sangalli en el lateral en el Heliodoro y podrían ser el donostiarra y Nieto las opciones para completar una defensa en la que lleva habitualmente cinco hombres para cuatro puestos únicamente.

El técnico anunció cambios pero por el momento no afectan a la convocatoria, algo que no ocurrirá con el once ya que en una semana con tres partidos, el propio Rozada matizó que siempre entra en sus planes rotar a algún jugador.

El conjunto azul se concentrará a partir de las 21:15 horas del sábado y pasará la noche previa al duelo en el Balneario de Las Caldas.