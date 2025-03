Real Oviedo | Metódico, responsable y reservado

MARÍA SUÁREZ OVIEDO. Jueves, 21 de noviembre 2019, 01:38 Comenta Compartir

El ex futbolista Rubén Reyes está llamado a asumir próximamente el reto de sustituir a Michu en la secretaría técnica del Real Oviedo. A la espera de que se cierre su incorporación -pendiente de su rescisión de contrato con el Rayo Vallecano- son muchos los ex compañeros del asturiano que pueden aportar retazos de sus vivencias junto al gijonés, que jugó en el Real Oviedo al que ahora espera volver de 2000 a 2002.

Uno de ellos es Sergio Boris, actualmente en el cuerpo técnico del Praviano, quien recuerda con añoranza que ambos eran muy jóvenes cuando compartieron vestuario pero que Reyes ya destacaba entonces por su personalidad. «Dentro del vestuario llamaba la atención porque con lo joven que era siempre se llevaba bien con todo el mundo, pero especialmente con los veteranos. Parecía experimentado y ya se le veían maneras de mando», comenta el ex futbolista carbayón.

Reyes, al que sus ex compañeros destacan por tener «una zurda espléndida», dejó su impronta en un vestuario que le recuerda alegre y de buen trato. Jaime Fernández fue otro de los hombres que coincidió con el extremo, y para él una de las características que definen al ex jugador azul, con el que perdió contacto con el paso del tiempo, es precisamente «la sonrisa en la cara» con la que los recibía siempre a todos.

Dani Amieva va más allá, y además de su «físico envidiable» y su atino asistiendo con centros por delante a los puntas, destaca varias habilidades que le refuerzan de cara a la trayectoria que ha seguido tras colgar las botas. Misma carrera que le llevó a formarse como técnico y analista y a acabar siendo Jefe de Departamento de Análisis y Secretaría Técnica del Rayo, puesto del que ahora trata de desvincularse y que le tiene comprometido hasta junio.

«Es una persona tímida, como compañero era un tanto introvertido, muy educado y respetuoso y con un sentido del humor muy agudo. Era ya entonces una persona responsable y metódica, lo que me lleva a pensar que son aspectos que le han ayudado en ese crecimiento que ha experimentado en la dirección deportiva», explica Amieva.

El que fuera mediocentro azul espera que a su ex compañero le vaya bien en su vuelta a Oviedo si finalmente se confirma su llegada. «Ojalá le vaya bien y ayude a establecer una base sólida en la parcela deportiva del club, que se necesita», concluye el ex jugador.

Tan tímido y reservado lo recuerda el también ex futbolista, Ángel LuisPérez, que a él le sorprende algo más ver a su compañero enrolado en esta nueva aventura. «Era muy buen tipo, y a veces conseguía que no te enteraras de si estaba en el vestuario o no. De esas personas tímidas en el trato que no hablan por no molestar, tampoco en el campo, donde hablaba saliendo hacia su pierna buena y centrando, con un golpeo duro y preciso», comenta Ángel Luis.

Casi 20 años después de su etapa como jugador, Reyes podría estar a punto de escrbir una nueva página azul en su carrera, esta vez en los despachos y con el mercado invernal a la vuelta de la esquina.