Real Oviedo | Sangalli entrena sin dolor e Ibra no completa la sesión en El Reque

El futbolista del Real Oviedo, Marco Sangalli, reconoció que se agobió durante los primeros instantes tras el golpe que le impidió seguir en Málaga, dolor 'precordial' que ya está superado y que le hizo ser baja la pasada semana ante el Almería. El donostiarra destacó que el nivel del equipo fue muy alto pese a sumar solo un punto y puso en valor la importancia de que haya jugadores más que preparados para rendir pese a la falta de ritmo.

Respecto al Huesca, equipo que visita el conjunto azul antes del derbi, el extremo admitió que se trata de un rival que encaja poco pero al que el Oviedo le puede hacer daño si hace su juego, que pasa por marcar mucho.

Con Sangalli recuperado, el susto lo dio durante la sesión Ibra, que tras un golpe con Ortuño tuvo que abandonar el trabajo grupal. No participó con el resto del equipo Berjón, baja también en el entrenamiento del lunes, y Joselu se entrenó al margen con el readaptador físico, Michi Menéndez.

El dolor en el pecho que le hizo pedir el cambio en Málaga

«Después de todas las pruebas estoy ya más tranquilo y con ganas de aportar. Empecé a entrenar el lunes con normalidad y no he tenido molestias, si todo sigue así y el míster lo considera estoy disponible para el sábado. Es de agradecer todas las muestras de cariño de la afición, me escribió mucha gente y al final todo tuvo final feliz.«

«Fue un pinchazo que no me dejaba respirar y me agobié, los servicios médicos me atendieron enseguida y al descanso ya pude estar con el equipo. Al final la familia se asusta porque lo ve por la tele y tenemos el antecedente del ictus de mi hermano, pero los servicios médicos les tranquilizaron. Las pruebas revelaron que no tenía nada grave y ya solo pienso en jugar.«

La evolución defensiva del equipo en Almería

«El equipo hizo un buen partido, desde la grada se sufre mucho más porque uno quiere jugar, pero en ese sentido estuve tranquilo. Jugó gente que llevaba mucho tiempo sin hacerlo y el nivel que dieron muy alto en un partido complicado. Es una gran noticia porque una plantilla larga hace falta para lograr algo en esta categoría.«

«Dejamos la portería a cero por segunda vez en la temporada, el equipo casi no concedió ocasiones y quizá lo que faltó fue apretar al final. En el cómputo del partido se mereció más que el Almería.«

Recuperar el potencial en El Alcoraz

«Es un rival con un presupuesto grande y muy buenos jugadores, pero nosotros estamos dando una buena imagen fuera de casa desde la llegada de Javi y podemos sacar un buen resultado de El Alcoraz.«

«Es cierto que encajan poco pero también que nosotros metemos muchos goles, intentaremos hacer nuestro juego porque venimos trabajando bien con él y podemos ganar. Esto sigue y luego viene el Sporting, y cada partido tiene su complejidad pero nosotros podemos ganar a cualquiera.«