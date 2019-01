Real Oviedo «Complicado es siempre, pero el objetivo lo tengo bien claro, todos queremos el ascenso» Saúl Berjón, durante el entrenamiento en el Requexón. / ELOY ALONSO. Saúl Berjón, disponible para Anquela en Soria, apela al ejemplo del Valladolid, «que estaba en una situación parecida a la nuestra» y terminó en Primera IVÁN ÁLVAREZ Jueves, 3 enero 2019, 16:22

Físicamente restablecido tras ejercitarse durante sus vacaciones navideñas, Saúl Berjón pondrá fin el próximo lunes en Los Pajaritos (18 horas) a más de un mes y medio de ausencia en competición liguera. «Se pasa mal con cualquier lesión. Hay que pensar que es lo que sabemos hacer, que es lo nuestro. Estamos acostumbrados a entrenar, a competir, y cuando no lo puedes hacer te fastidia bastante», confesó esta mediodía el extremo ovetense, «con muchas ganas» y a disposición de Juan Antonio Anquela «desde que el míster quiera».

Su reaparición llega en un escenario complicado como el feudo del Numancia, pero afronta el choque con la convicción de que los azules podrán reconciliarse con la victoria. «Soria tiene el hándicap del clima, que se hiela el campo, pero, en caso de que lo esté, lo estará para los dos. Nos enfrentamos a un buen equipo, pero vamos a intentar seguir con la idea que tenemos de nuestro fútbol últimamente y seguro que ganaremos», expuso el atacante, que como uno de los capitanes del conjunto carbayón no titubea a la hora de definir la anhelada meta a final de temporada.

«Complicado es siempre, pero el objetivo lo tengo bien claro. El club creo que también. Todos queremos conseguir este año el ascenso, pero al igual que quisimos todos los años», proclamó el ovetense, con el aval del precedente de la última campaña en Segunda. «Hay un claro ejemplo como el del año pasado el Valladolid, que estaba en una situación parecida a la nuestra y fue el que ascendió», recordó Berjón, que considera que «haciendo las cosas cómo las estamos haciendo es el camino para que lleguen las victorias». «Falta que entre el balón y es cuestión de tiempo. Ocasiones las estamos teniendo y nos falta esa pizca de suerte necesario para todo en la vida», apostilló el atacante, junto a Christian Fernández el jugador de la plantilla azul que más tiempo acumula a las órdenes de Anquela.

«El míster lleva así toda la vida y no va a cambiar nunca. Creo que es lo mejor que nos puede exigir, porque el resto lo tenemos nosotros dentro. Esa intensidad y ese orden es el que no hace falta», expuso sobre esa energía inagotable que el técnico jienense está mostrando en el regreso tras un parón navideño. Una tregua que, bajo el punto de vista del extremo carbayón, «vino en un buen momento, porque pese a estar jugando bien los resultados no eran los deseados». «No hay que perder nunca la ilusión ni las ganas. Hay que seguir dándolo todo hasta el final y cuando lleguen las victorias se verá todo más cerca», concluyó.

