Real Oviedo «El equipo comete errores que nos valen puntos», dice Saúl Berjón Saúl Berjón, en un entrenamiento del Real Oviedo. / ELOY ALONSO «Tenemos ocasiones y no conseguimos meterlas, al más mínimo fallo que tenemos el fútbol acaba siendo injusto con nosotros y se traduce en gol de rival», añade el jugador del Real Oviedo EFE Oviedo Lunes, 29 octubre 2018, 15:28

El jugador del Real Oviedo Saúl Berjón reconoció que el equipo comete errores que «valen puntos», y señaló que es una faceta en la que deben «aprender» para sumar más, pero destacó también que «queda mucho» y que mejorar esa parcela y el balón parado hará mejorar a un bloque que «está haciendo bien las cosas».

«Tenemos ocasiones y no conseguimos meterlas, al más mínimo fallo que tenemos el fútbol acaba siendo injusto con nosotros y se traduce en gol de rival. Aunque parezca un tópico, queda mucho. Vamos a intentar corregir esos errores porque estamos sufriendo demasiado a balón parado, buscaremos una solución», analizó el extremo tras la derrota en Tarragona (2-1).

Para Berjón el equipo mereció más, como mínimo el empate, y perder en el último minuto y tras la expulsión de Folch no refleja las cosas que sí que hizo bien el bloque carbayón, aunque asume que «de nada vale lamentarse». «El equipo hizo las cosas bien, tuvimos 15 minutos malos en la primera parte y el inicio de la segunda, pero en lo demás fuimos superiores. Es una derrota injusta y nos fuimos mal, pero es una derrota. También nosotros ganamos la semana pasada en el último momento. Con la expulsión injusta y el penalti no pitado, el punto habría sido un puntazo», analizó el capitán.

El extremo lamentó que el colegiado no señalara pena máxima en una acción sobre Joselu, y destacó que el árbitro «falló en todo» contra los azules, que sólo buscan conseguir algo de «regularidad» en una categoría que por defecto no lo es. «A veces nos quejamos de jugadores que se tiran y dan vueltas, pero es que a veces parece que si no lo haces o no pitan o no sancionan. Deberían ser más justos con los futbolistas en eso, porque ni siquiera entendí la expulsión de Folch», concluyó el futbolista azul.

Los carbayones volvieron al trabajo sólo unas horas después de la derrota en Tarragona y lo hicieron con buenas noticias pese al resultado, ya que Alanís y Carlos Martínez se entrenaron por primera vez con el grupo tras varias semanas al margen y siguen los pasos de Carlos Hernández en su recuperación, ya que el jienense dio ese paso la pasada semana.

