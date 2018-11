«Si ganamos tiraremos para arriba» Saúl Berjón sujeta un balón durante un entrenamiento. / ELOY ALONSO Berjón apura su recuperación para llegar a tiempo a un partido en el que será el único ovetense RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Jueves, 15 noviembre 2018, 02:39

El extremo Saúl Berjón apura su recuperación para ser el único ovetense del equipo, por lo que sabe bien lo que es un partido ante el Sporting y reconoció ayer que «si marco gol sería probablemente el más especial de mi carrera». Tiene claro a quién se lo dedicaría: «A Michu, haciendo su gesto habitual (mano a la oreja), y le buscaría en la grada».

Saúl es optimista y considera que el partido les llega «en un buen momento» porque, pese a las derrotas, cree que el equipo está «jugando bien al fútbol y no los resultados no están siendo justos». Además, entiende que están ante un encuentro que «te cambia todo y da la oportunidad de empezar de cero». «Si logramos la victoria -apuntó- a partir de ahí tirar para arriba y no parar».

«No me importa lo que haga el Sporting, solo me importa lo que haga el Oviedo»

Ante un encuentro como el del sábado el extremo asume que «es importante para todos y para los que somos de aquí un poco más», aunque recuerda que «la Liga es muy larga y hay que ir a ganar siempre, pero sí es verdad que lo del sábado es más especial». Los nuevos ya van sabiendo ante lo que se van a enfrentar, explica Saúl. «Saben que el partido es diferente y no hace falta que nadie les diga nada». Por ello a él como ovetense y capitán le toca «transmitirles tranquilidad, total confianza para intentar ganar».

Ha intentado el jugador aislarse de las críticas y defiende al técnico, al que ve «como siempre, con ganas de trabajar y animándonos lo máximo. Lo veo muy motivado y nunca deja de trabajar» y tiene claro que «él sabe qué hacer para que ganemos, la intensidad es cosa nuestra».

Ninguno de los dos equipos llega especialmente bien al encuentro «estamos los dos en una dinámica un poco rara. Esperemos que sea nuestro punto de inflexión y el equipo empiece a tirar para arriba» aseguró el ovetense. En este sentido, está confiado en poder lograr el triunfo «pienso en que vamos a ganar, no tengo la menor duda. No que sea un golpe de autoridad, sino que sirva para cambiar la dinámica y conseguir más motivación aún y que los resultados acompañen».

Sobre el Sporting Saúl señaló que «la plantilla que tienen ellos no lo sé. Tengo amistad con dos o tres jugadores, pero la verdad es que tampoco me importa mucho lo suyo». Quiso evitar también confrontación alguna a raíz de la interpretación que se hizo de las declaraciones de Carmona al término del partido. «Yo estaba viendo juego de tronos y no el partido del Sporting, me enteré a posteriori. Indiferencia total. No me importa lo que haga el Sporting. Solo me importa el Oviedo».

El conjunto azul conoció ayer la baja del central Carlos Hernández para el partido. Esto obligará a Anquela a cambiar sus planes, dejando abierta la puerta de la titularidad para Christian Fernández.

