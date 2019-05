Real Oviedo Saúl Berjón: «Tuvimos oportunidad de engancharnos y no fuimos capaces» ELOY ALONSO El capitán azul asume la decepción del vestuario pero afirma que no va a rendirse en su empeño de ascender al Oviedo algún día MARÍA SUÁREZ Miércoles, 29 mayo 2019, 13:58

El futbolista carbayón, Saúl Berjon, admitió que la última jornada se dieron todos lo que no tenían que darse -derrota, y puntos de Dépor y Cádiz- y asumió que la mínima opción de entrar en 'play off' del Oviedo es prácticamente imposible de realizar. «Nuestra derrota, el empate del Cádiz y la victoria del Dépor, todo lo que no tenía que pasar. No queda otra que seguir pero hay que ser realista, está muy complicado por no decir imposible. Sería un milagro entrar, no hemos sido capaces de lograrlo cuando pudimos«, explicó el futbolista azul.

El capitán oviedista fue autocrítico con todas las oportunidades que tuvo el equipo de poder entrar en promoción y lamentó que, una vez más, los azules se queden a las puertas en las últimas jornadas. «Hay que ser realistas, y no fuimos capaces. Tuvimos tres o cuatro oportunidades claras para engancharnos en esa lucha y el equipo no fue capaz. Si supiera por qué es, no habría pasado. Sólo sé que no lo logramos», concluyó el jugador.

Berjón no tildó la temporada de fracaso porque se mostró convencido de que el club no va a parar hasta conseguir el objetivo de ascender. Sin embargo, el extremo reconoció que es decepcionante estar otro año más sin conseguirlo. «Quedan seis puntos y hay que sumarlos, aunque no sirvan de nada. No puedo ni imaginarme lo que es ascender en un 'play off' con tu equipo, ese sabor de boca de no poder hacerlo que tiene la plantilla entiendo que lo tiene la afición, que estará igual de jodida que el vestuario», añadió el ovetense.

Los carbayones protagonizaron en El Requexón la segunda y última sesión a puerta abierta de la jornada. El entrenamiento, de hora y media de duración, tuvo una primera parte de circuitos con carga física y centros. Luego los de Sergio Egea trabajaron en tres cuartos de campo un partido con tres porterías y circulación de balón.

La novedad fue Javi Muñoz, que se dejó ver sobre el verde aunque trabajando al margen y en la última parte de la sesión tras dos semanas fuera.