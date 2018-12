Real Oviedo Saúl Berjón: «Es cuestión de tiempo que lleguen las victorias» Saúl Berjón, jugador del Real Oviedo. / ELOY ALONSO. El extremo del Real Oviedo, que visitó a los participantes en el campamento de Navidad, le pide al nuevo año el ascenso RAMÓN JULIO GARCÍA Oviedo Miércoles, 26 diciembre 2018, 13:21

El extremo del Real Oviedo Saúl Berjón, está convencido que los resultados llegarán con el nuevo año, ya que el equipo está jugando bien. El ovetense, que estará disponible para la vuelta a la competición, le pide al nuevo año el ascenso y asegura que tanto él como el club quieren alcanzar un acuerdo para la renovación de su contrato, por lo que no habrá problemas para su continuidad.

El jugador visitó ayer a los participantes en el campamento de Navidad que el club lleva a cabo estos días en las instalaciones del Fundoma y en el que participan más de 70 niños. El ovetense se sometió a preguntas de los pequeños y luego se fotografío con ellos.

Berjón aseguró que ve al equipo «muy bien, con muchas ganas» y considera que «jugando de la manera que estamos jugando creo que es cuestión de tiempo que lleguen las victorias», para lo que espera que cambie la suerte.

Tras el parón navideño Saúl Berjón estará disponible para Anquela, después de superar una lesión muscular que le mantiene apartado del equipo desde el encuentro ante el Sporting. El extremo insiste en que al equipo lo ve bien «está jugando bien, los resultados no están llegando, pero mientras sigamos jugando así creo que será cuestión de tiempo».

Además, apela a la unión «lo más importante para conseguir algo bonito es ir todos de la mano, nosotros estamos eternamente agradecidos a la gente que apoya» y el balance que hace del año a punto de terminar es que «no fue lo que yo quería porque me hubiese gustado intentar ascender y no se dio» y para el nuevo pide «ascender, no tengo ningún problema en decirlo, es lo que todos queremos y ojalá se de este año».

Finalmente, respecto a su posible renovación comentó que «no tenemos problema, no hay prisa, yo me quiero quedar aquí el club quiere que me quede, así que cuando se tenga que dar se hablará» y dejó claro que «yo no cuento con jugar en ningún otro equipo ya que no sea el Real Oviedo».

