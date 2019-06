Real Oviedo Real Oviedo | Egea, confirmado al frente del nuevo proyecto Sergio Egea, durante uno de sus primeros entrenamientos en El Requexón. / E. ALONSO El acuerdo anunciado ayer entre el técnico argentino y el club en esta segunda etapa es solo para la próxima temporada RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 26 junio 2019, 03:03

Se acabaron las pocas dudas que había sobre el banquillo del Real Oviedo para la próxima temporada, después de que ayer el club hiciera oficial la continuidad de Sergio Egea. La entidad carbayona anunció que el argentino amplía su contraro para el próximo curso.

La decisión estaba tomada desde hace tiempo, ya que el técnico es de la máxima confianza de Arturo Elías, responsable del Grupo Carso para la inversión en la entidad carbayona. Las bases para la continuidad del entrenador se sentaron en la reunión que hace unas semanas se produjo en Madrid, con motivo de la presencia de Elías en la final de la Champions. En el encuentro entre el propio Arturo Elías, Segio Egea, Joaquín del Olmo y Michu se pusieron lasbases del nuevo proyecto deportivo para la próxima campaña.

El club, con la decisión tomada, aguardó hasta ayer para hacerla pública, pero ya se trabajaba en la confección de la plantilla pensando en que Egea sería el encargado de tratar de sacarle el máximo partido y lograr pelear por el ascenso, algo que se le negó al equipo en los últimos ejercicios.

Se trata de una apuesta por la continuidad en la que se trata de aprovechar el conocimiento que el argentino tiene del club y de la ciudad por su anterior paso por el banquillo. A su llegada para sustituir a Anquela a falta de siete jornadas, el entrenador dejó claro que su acuerdo solo era para los partidos que restaban, por lo que ahora se produjo una nueva negociación que resultó sencilla, ya que ambas partes tenían claro que apostaban por la continuidad.

Sergio Egea afrontará así su tercera temporada al frente del equipo. La primera fue en la 2014-2015, cuando el equipo logró el ascenso a Segunda, imponiéndose al Cádiz en el 'play off'. El siguiente año el técnico comenzó la temporada en el banquillo, pero pese a la buena marcha del equipo, que siempre estuvo en la zona alta de la clasificación, las cosas se torcieron en la jornada 29 y, tras un incidente en un entrenamiento, el técnico salió del conjunto ovetense, para que David Generelo, que había colgado las botas en diciembre, se pusiera al frente del equipo. Al final no se alcanzó el 'play off'.

En la siguiente temporada se apostó por Fernando Hierro para el banquillo, que acabó el año, pero no continuó al frente del equipo. El siguiente entrenador fue Juan Antonio Anquela, que rozó el 'play off' esa campaña y se ganó la continuidad para la que acaba de finalizar.

A falta de siete jornadas para el final, el club recurrió a Sergio Egea para intentar entrar en la pelea por el ascenso, meta que no se alcanzó.

Ahora, a sus 61 años, Egea se pone al frente del equipo para una nueva temporada, avalado por los éxitos de su primera etapa en el banquillo azul y gracias a la confianza de Carso en él, ya que desde hace 15 años ha estado colaborando en distintos puestos con el grupo mexicano, tanto en España, como en el país azteca.

El mensaje del entrenador encaja con la ambición de los máximos accionistas del club, ya que siempre es optimista y ambicioso, destacando las posibilidades del club. Además, el técnico cuenta con el apoyo general de la afición, que ya se lo demostró en la anterior etapa en el momento de su despedida.

Conocido por los seguidores azules cariñosamente como 'institución' por sus continuas referencias a la misma, también dejó una frase para el recuerdo de los aficionados: «Entrenen, compitan y cállense la boca», con la que zanjó el incidente en el entrenamiento que posteriormente desencadenó su salida de la entidad carbayona.