Real Oviedo | Egea: «Los entrenadores vivimos de los resultados, y no los estoy dando ahora» Viernes, 13 septiembre 2019

El entrenador del Real Oviedo, Sergio Egea, hizo balance de la dinámica del equipo la última semana justo antes de recibir al Elche (domingo, 16:00 horas), partido en el que espera ganar «sí o sí» para revertir la mala racha de resultados de los suyos. El argentino normalizó el verse cuestionado por el mal inicio del conjunto azul, y reconoció que los entrenadores viven de los resultados y que él, personalmente, no está dando los esperados ahora, por lo que para él las críticas, aunque le duelan, son parte de su profesión.

El técnico valoró positivamente la vuelta de Joselu y Bárcenas, sobre todo del segundo, al que ve con más chispa tras haber tenido minutos con su selección frente a Bermudas. El propio Egea agradeció que el club haya visto con buenos ojos incorporar el trabajo del 'coach' Juan Carlos Campillo a la dinámica del equipo y se mostró convencido de que el plantel podrá darle la vuelta a la situación si consigue evitar que las acciones en su área le penalicen tanto.

Los azules trabajaron a puerta cerrada en la penúltima sesión de la semana, la primera a la que se reincorpora Alfredo Ortuño tras ausentarse miércoles y jueves debido a su reciente paternidad. El de Yecla fue la principal novedad de un entrenamiento en el que Viti trabajó al margen desde el principio y en el que siguió participando Obeng como uno más pese a la vuelta de Ortuño a la dinámica azul.

Situación personal en el banquillo

«Los entrenadores vivimos de los resultados, este juego es de ganar y yo ahora no estoy dando resultados por lo que es normal que haya comentarios. Cuando no se gana el entrenador siempre es la diana y es parte de la profesión, hay que asumirlo. Intento estar tranquilo, ser objetivo y tener sentido común, no cabe duda que por dentro sufro, porque soy humano y porque quiero mejor para este club y eso pasa por estar arriba. Tengo fe de que vamos a cambiar esta dinámica para mejor.»

«Soy muy positivo, es normal que lleve la responsabilidad el técnico y uno tiene que apechugar. Estoy apenado por la afición, queremos darle alegrías y tenemos todo para hacerlo bien, no pensábamos estar en esta situación. Hay tiempo suficiente para cambiar, quedan ciento y pico puntos, el equipo está sano y es un buen plantel, cambiaremos esto.»

El trabajo del equipo y el ambiente en el vestuario

«Los coaches están en todo el mundo. Recuerdo que Benito Floro quiso entrenar con un psicólogo en el Real Madrid hace años, era novedad y no fue aceptado. Luego llegó la figura del coach. Se habló con el club, con Arturo Elías, y entendíamos que era necesario trabajar la mente también. Es una figura que viene a sumar, a dar herramientas y que es necesaria muchas veces».

«Hay que trabajar grupalmente, ser solidarios y estar concentrados, los chicos tienen ya calidad y corren mucho. Nos llegan poco pero nos penalizan mucho. Hay que darlo todo y que el aficionado vea un equipo entregado primero, y luego tener más aciertos que errores.»

«La liga acaba de comenzar, esto es muy largo y tengo una fe bárbara en que vamos a cambiar la dinámica por cómo veo a los chicos. La racha de puntos ha sido muy mala, pero en juego hemos sido parecidos al rival y hemos podido ganar o empatar, solo que hemos sido penalizados en momentos puntuales. Hay que trabajar lo táctico, lo técnico, lo mental y lo físico, veo al grupo con el autoestima alta y responsabilizado para cambiar esto, entre todos lo vamos a conseguir».

«El equipo ha merecido más, ha competido y los primeros que están enojados son los jugadores. Son los que más sufren porque ven que los resultados no se ajustan a lo que proponen en la cancha. Hay que tener confianza.»

Vuelta al Tartiere

«Espero un Tartiere positivo, siempre está con su equipo y anima, así que espero su apoyo los 90 minutos. Luego ya en función de lo que ocurra, al final, habrá aplausos u otra cosa, pero su ayuda será importante durante el partido porque jugamos para la afición. El oviedismo es una parte importantísima de la institución y estamos tristes por no darles la alegría que merecen. Lo primero ahora es buscar un triunfo.»

Joselu, Bárcenas y Riki, opciones para acompañar a Ortuño

«Bárcenas vino con mucha chispa, le vinieron muy bien los minutos con Panamá contra Bermudas y es un gran profesional que nos va a dar mucho. Es un chico muy preparado, y lo veo jugando en el 4-2-3-1 en cualquiera de las posiciones de ataque: en la derecha, en la izquierda o por el medio. En muchas ocasiones las selecciones restan pero en este caso para nosotros sumó.»

«Mañana definiremos, hoy bajamos un poco la intensidad porque fue alta durante la semana. Joselu tiene poco rodaje por su lesión, ha crecido en los entrenamientos tras la operación pero no es lo mismo entrenar que un partido oficial.»

«Riki es un gran partido, quizá de madiapunta necesitamos que pise más el área para que el '9' no esté tan aislado, pero es un futbolista que está creciendo, y debemos tener paciencia. La Segunda es muy competitiva, y tener más puntos nos vendría bien para tener más tranquilidad con los chicos del filial».