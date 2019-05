Sergio Egea: «El reto es que juguemos de local y de visitante igual y seamos un equipo incómodo» Sergio Egea, durante un entrenamiento del Real Oviedo. / Eloy Alonso El técnico del Real Oviedo afirma que deben aunar «actitud» con «buen pie» y asegura que están «preparados para sumar todos los puntos» IVÁN ÁLVAREZ Sábado, 11 mayo 2019, 14:11

La ambición y la importancia de que sus jugadores crean en sus condiciones se entrelazan en el optimista discurso de Sergio Egea, que el lunes en Málaga (21 horas) dirigirá el tercer partido de su segunda etapa al frente del Real Oviedo. Consciente del potencial de su próximo adversario, al que definió como un equipo «conformado para el ascenso directo, el técnico azul ha proclamado este mediodía que prepara el duelo con la convicción de que «no hay nadie mejor que nosotros, así que potenciamos nuestra identidad y el lunes iremos a plasmarlo en La Rosaleda».

«Veo un equipo que puedes ir con él a cualquier lado», ha aseverado satisfecho el bonaerense, que ha expresado que «el reto es que juguemos de local y de visitante igual». «Después, si tenemos un buen fútbol durante el transcurso del partido, mucho mejor, pero si no que seamos un equipo incómodo. Que el rival diga 'uf, qué viene el Oviedo, va a ser difícil, estos chicos no paran'», ha expresado sobre sus pretensiones para un equipo en el que pretende ensamblar la «actitud» con «buen pie». «Si nos asociamos, mucho mejor», ha remachado.

Egea ha confesado que Omar Ramos se ejercitó esta mañana con normalidad, después de retirarse al sentir molestias en la rodilla durante el entrenamiento de ayer, y aseguró que mañana decidirá sobre su regreso a una convocatoria tras comprobar su estado. ««Es habilidoso, zurdo, te puede dar mucho. La pena es que ha tenido recaídas y las lesiones no le han dejado demostrar toda la calidad que tiene», ha expuesto, esperanzado en que el tinerfeño pueda aportar mucho al equipo en la recta final de temporada. Cauteloso también con la reaparición de Forlín, que según ha explicado se entrenó «bien», ha manifestado que lo que busca de sus jugadores «es que crean en ellos, que tienen muchas condiciones y por eso están en el Oviedo».

«Partiendo de eso, seremos un equipo ganador», ha afirmado el argentino, que ha instado a que sus jugadores se repongan de forma inmediato a los fallos cometidos sobre el césped. «No me gusta que por un error un chico baje la cabeza, es un mal síntoma. Me gusta que asumamos el error y el acierto de forma pareja», ha expuesto antes de reiterar que le gusta «jugar en campo rival» y no esperar a lo que haga el adversario para ejecutar su plan. «Es verdad que corremos riesgos, pero un equipo que está plantado así tiene más posibilidades de jugar cerca de la portería rival», ha argumentado el veterano preparado, que ha indicado que «todo equipo profesional tiene responsabilidad de hacer las cosas bien, pero en este club más».

«Ya he estado aquí dos años y veo a la gente cómo vive estos colores. Están tan involucrados con el Real Oviedo que hace que su equipo tenga que ir a la cancha pensando en ellos. Tenemos que darles alegrías y, si no podemos ganar, que se sientan orgullosos de sus jugadores», ha profundizado. A las puertas de una batalla entre aspirantes al ascenso, Egea ha indicado que una victoria en Málaga refrendaría que van «a dar guerra» y «pelear por el sexto y quinto puesto con la máxima ilusión». «Quince puntos son muchos. Estamos viendo que los partidos finales se hacen muy cuesta arriba», ha señalado convencido de que están «preparados para sumar todos los puntos posibles».