Real Oviedo | Tejera: «Necesitábamos ganar para coger confianza»

El centrocampista del Real Oviedo, Sergio Tejera, destacó el paso adelante que ha dado el equipo en la parcela defensiva, algo que considera fundamental en la categoria para poder sumar. El medio explicó que ya no solo se trata de dejar la puerta a cero, algo que no habían logrado en las últimas jornadas porque la estrategia les penalizaba, sino que lo más relevante ha sido ganar «rigor defensivo» durante todo el partido.

El capitán carbayón celebró hacer podido regalar una victoria a la afición, pero insistió en que los azules siguen afrontando cada jornada con la «seriedad y responsabilidad» correspondiente a la situación del equipo, aún en descenso. La filosofía de trabajo sigue siendo la de reforzar esa solidez de cara a volver a sumar de tres ante el Extremadura. El propio Tejera señaló que tendrán que cuajar un partido bueno en todos los aspectos si quieren ganar porque el conjunto de Almendralejo es otro rival directo «que no va a regalar nada».

El catalán completó la sesión regenerativa del martes con los titulares en un entrenamiento marcado por el fuerte viento. Con los suplentes y no convocados no estuvo Edu Cortina, lesionado, y sí los jugadores del filial Josín y Samu Obeng en la que será la única sesión a puerta abierta de la semana.

La victoria ante el Tenerife

«Teníamos ganas de regalar a la gente una victoria, y también viene bien para el grupo para coger la confianza que nos hacía falta. Estábamos trabajando bien, pero necesitábamos ganar. Después de ganar siempre se ven las cosas de otra manera, pero somos conscientes de dónde estamos y de que hay que seguir trabajando porque queda mucho todavía.»

La solidez defensiva: principal mejora del equipo

«Veníamos haciendo buenos partidos defensivamente y concediendo muy poco a los rivales, pero en estrategia nos estaban haciendo daño. Lo estamos mejorando, y estamos siendo más sólidos atrás y eso es algo que en la categoría es muy importante.»

«La portería a cero era algo muy importante, que llevábamos tiempo hablando de ello, pero sobre todo ese rigor defensivo, líneas mucho más juntas y no conceder, estar bien colocados defensivamente.»

«Es verdad que el míster le está dando mucha importancia a intentar no conceder atrás y dejar la portería a cero y que los laterales estén un poco más contenidos ayuda a esa solidez defensiva. En el medio tratamos de ayudara todos los que podamos para que seamos un bloque sólido.»

Próxima salida: Extremadura

«Seguimos ahí abajo, tenemos que seguir trabajando al máximo y encaramos el partido con la misma seriedad. Vamos a Almendralejo con la idea de sacar los tres puntos.»

«Nos tomamos el partido con mucha seriedad, conscientes de donde estamos y la responsabilidad que tenemos encima. Sabemos que va a ser muy complicado, que tenemos que estar muy bien en todos los aspectos de partido porque no nos van a regalar nada, pero estamos tranquilos.»