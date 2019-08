Tejera: «Lo más sensato era que Joselu parara, porque nos hace falta»

El jugador del Real Oviedo, Sergio Tejera, se mostró confiado en la evolución del equipo a dos semanas del inicio liguero y lamentó la baja de Joselu, aunque para él parar es lo mejor que puede hacer el delantero tras confirmarse su pinzamiento en el menisco. «Es una lástima, son unas molestias que arrastraba de hace tiempo y ha querido seguir y forzar por el equipo. Lo más sensato es parar ahora, curarlo bien y que vuelva lo antes posible, porque nos hace mucha falta», explicó el futbolista carbayón.

El catalán asumió que las ocasiones no están entrando pero ve al bloque cada vez mejor y señaló que los goles acabarán llegando si el equipo sigue trabajando como hasta ahora en lo que a generar peligro se refiere. «Ante el Lugo no tuvimos acierto de cara a gol, pero lo positivo es que creamos muchas ocasiones y eso no es fácil. El equipo se encuentra bien físicamente y el gol acabará llegando», analizó el centrocampista.

Tejera entendió que los resultados se tengan en cuenta de puertas para afuera en pretemporada, pero advirtió que el vestuario sabe de la carga física que tiene y está tranquilo al respecto. «Pasa en todos lados, es normal que se miren los resultados, pero nosotros sabemos el trabajo que estamos haciendo, que llegas con mucha carga al partido, y estamos tranquilos. No tiene nada que ver con cómo vamos a competir en Liga», aclaró.

El catalán fue uno de los futbolistas a los que les tocó pasar las pruebas de esfuerzo esta mañana en el Balneario de Las Caldas, tras la sesión matutina. El equipo siguió con su preparación a puerta cerrada en El Requexón y volverá a hacer lo propio en sesión vespertina antes de descansar el fin de semana.