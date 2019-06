Toché y Alanís abandonarán el club pese a tener contrato Toche, a la derecha, avanza con el balón. / ELOY ALONSO Bárcenas, cedido por el Cafetaleros, aseguró en Panamá que existe una oferta del Celta, pero el club azul tiene una opción de compra R. J. G. OVIEDO. Martes, 11 junio 2019, 01:55

Los primeros movimientos que se esperan en la plantilla para la próxima temporada serán de salida. En este sentido, dos de los jugadores con contrato en vigor, Alanís y Toché, podrán abandonar el club en los próximos días.

En el caso del defensa mexicano Oswaldo Alanís, cuenta con una oferta del Chivas de su país, que parece que será su destino. El jugador se incorporó al conjunto ovetense con un acuerdo por dos temporadas, pero el club no pondrá obstáculos a su salida ya que el jugador hizo un esfuerzo económico para su llegada.

El defensa puso ayer un mensaje en su cuenta de Twitter con sabor a despedida: «Una temporada de mucho aprendizaje y crecimiento en muchos ámbitos de mi vida y carrera».

Por su parte, en el caso de Toché, el jugador reconoció el domingo que su salida puede estar cercana, pese a tener contrato en vigor: «Hay una relación buenísima con el club. Tanto si me quedo como si me voy, vamos a entendernos seguro». En principio, el capitán oviedista no entra en los planes de la entidad carbayona para la próxima temporada, por lo que se tratará de alcanzar un acuerdo.

Otro de los jugadores con su futuro aún por decidir es el panameño Bárcenas, que se encuentra con su selección en la Copa Oro. El extremo aseguró ayer en la cadena panameña RPC que todavía no sabe cuál será su futuro y que tiene referencias de una oferta del Celta. El jugador se encuentra cedido por el Cafetaleros mexicano y el Real Oviedo tiene una opción de compra cercana al millón de euros que debe decidir si ejecuta.

Por otra parte, el que podría incorporarse a la primera plantilla es el defensa del filial Ugarte, tras una buena temporada a las órdenes de Rozada, que seguirá siendo el entrenador del Vetusta.