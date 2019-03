Real Oviedo: Un tramo final para remontar Juan Antonio Anquela sonríe durante un entrenamiento. / MARIO ROJAS El Real Oviedo tiene siete de los doce encuentros que le quedan por disputar en el Carlos Tartiere RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Martes, 12 marzo 2019, 02:58

A la competición le quedan 13 jornadas, en el caso del Real Oviedo 12 partidos (ya que no se jugará ante el Reus), para decidir el desenlace de la competición. Los azules están en la pelea por entrar en el 'play off', que ahora está a tres puntos, y lograr así algo que no ha podido conseguir en los tres cursos anteriores, pese a que en los dos últimos llegó con opciones de hacerlo a la última jornada del campeonato regular.

En sus tres temporadas anteriores, el equipo acabó perdiendo sus opciones en las últimas jornadas, algo que se confía en poder remediar en la presente. Para ello los de Anquela deben comenzar por ganar la próxima jornada al Nástic, un rival que pelea por el descenso, pero que el pasado sábado se impuso a uno de los aspirantes al ascenso como es el Albacete.

El equipo azul llega al compromiso del próximo domingo con dos puntos menos de los que tenía en las temporadas precedentes en la jornada 29. Sin embargo, podría salir de él con el mejor registro de puntos desde su retorno a la división de plata del fútbol español. Los 44 puntos que ahora tienen los de Anquela se podrían convertir en 47 en caso de triunfo y eso significaría uno más de los que atesoraba en los tres años anteriores al término de la trigésima jornada, en la que siempre ha perdido.

En el primer año en Segunda fue tras el partido frente al Valladolid, en la jornada 29 cuando se produjo la salida del banquillo de Sergio Egea y la llegada al mismo de David Generelo.

El calendario azul ha deparado que, de los doce encuentros que le quedan por jugar, siete sean en el Carlos Tartiere y cinco a domicilio, con el descanso de la jornada 34, en la que debería jugar ante el Reus y que se le dará por ganado, al igual que al resto de los equipos.

En la primera vuelta, ante el Nástic, también como el domingo en horario matinal, el conjunto azul perdió en el tiempo añadido con un gol de Albentosa en una jugada a balón parado, que provocó que los ovetenses regresaran de vacio en el estreno de Quique Martín como técnico del conjunto catalán.

Tras el encuentro del domingo, el equipo carbayón afrontará el derbi ante el Sporting, un partido siempre especial, sobre todo para las aficiones de los dos equipos.

El partido de El Molinón dará paso a una serie de tres encuentros consecutivos de los oviedistas como locales, ya que recibirá al Deportivo y Las Palmas, y tras el descanso de la jornada frente al Reus llegará al Carlos Tartiere el Córdoba. El Deportivo pese a los últimos tropiezos es de los aspirantes al ascenso directo, mientras que Las Palmas pelea por reengancharse a la lucha por los puestos de 'play off'. El Córdoba lucha por salir de las plazas de descenso.

El siguiente encuentro será ante el Almería, un equipo que no partía como aspirante al ascenso, pero que está a un punto de los azules y quiere meterse también entre los seis primeros.

Luego le llegarán a los ovetenses dos encuentros con los mejores de la Liga, ya que primero recibirá al actual líder, el Granada, y visitará después al Málaga, que le acecha por una de las plazas de ascenso directo.

El Numancia, que está en la zona tranquila, pasará por el municipal ovetense antes de la visita al Tenerife, que partía como candidato a la zona alta y está en la baja, aunque sin peligro, por ahora.

La liga se despeditá en el Carlos Tartiere con la visita del Rayo Majadahonda, que parece ha logrado poner tierra de por medio con el descenso. El último encuentro de Liga será frente al Osasuna, que es uno de los más firmes aspirantes al ascenso directo.

