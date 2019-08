Real Oviedo Real Oviedo | Un triunfo para acabar con la discusión Mossa y Lolo hacen flexiones entre las risas de sus compañeros . / SEMEYAPRESS El técnico medita dar entrada en el once a Diegui, Arribas, Jimmy y Omar Ramos, que entraría en la posición de media punta RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Sábado, 31 agosto 2019, 03:24

El Real Oviedo visita esta tarde al Fuenlabrada en busca de la primera victoria de la temporada, que sirva para enderezar el rumbo del equipo y transitar hacia la tranquilidad que suelen dar los puntos, aunque la Liga solo haya hecho que comenzar.

En busca de ese triunfo, el técnico dispondrá su tercer 'once' diferente de la Liga en otras tantas jornadas, que además incluirá una modificación en el dibujo, que podría asemejarse a un 4-2-3-1, con el estreno de Arribas y Omar Ramos en el equipo.

El técnico facilitó una convocatoria de 19 jugadores, ya que en el momento de viajar el equipo se desconocía que el Comité de Apelación iba a desestimar el recurso presentado por la sanción a Nieto. Las novedades en la lista son Jimmy, que se perdió la primera jornada por no estar inscrito y la segunda por sanción. También se estrena en una citación Lucas y vuelve Carlos Hernández, tras quedarse fuera ante el Lugo.

Se caen de la lista el sancionado Nieto, así como Edu Cortina, que había sido titular en las dos primeras jornadas, así como el delantero del filial Samuel Obeng, que había tenido minutos en los dos primeros partidos.

El técnico hizo el pasado jueves un llamamiento a la calma y al optimismo, pese a que el equipo no ha logrado ninguna victoria. El argentino, a la vez que mandaba un mensaje de autoridad a los jugadores, restó importancia al hecho de sumar solo un punto en las dos primeras jornadas.

Sin embargo, la realidad es que el equipo no está encontrando el camino del triunfo y por ello el técnico ha ido probando nuevos jugadores y algunas alternativas en cuanto a dibujo.

La línea que más cambios tendrá esta semana será la defensa, en la que habrá dos novedades respecto a la última jornada, la vuelta de Diegui Johannesson al lateral derecho y el estreno de Arribas en el centro de la defensa.

Al final de la pasada temporada el club comunicó a Diegui Johannesson que no entraba en los planes del club para esta campaña y que lo mejor sería que buscara destino. A falta de 72 horas para el cierre del mercado la realidad es que sigue en la plantilla y las circunstancias hacen que afronte su segundo encuentro como titular. Primero jugó porque Lucas estaba lesionado y Nieto recién llegado y ahora lo hace porque el primero todavía no tiene ritmo de competición y el segundo está sancionado.

La otra novedad de la zaga será la presencia de Arribas como central zurdo, ocupando la plaza de Christian Fernández y como compañero de Javi Fernández. Arribas ya está en condiciones de jugar, tras incorporarse tarde a la pretemporada y está llamado a ser uno de los jugadores importantes de la zaga. En principio, Mossa se mantendrá en el lateral izquierdo.

En el centro del campo también habrá cambios, tanto de disposición, como de nombres. Hasta ahora el técnico estaba apostando por tres mediocentros, con Lolo más adelantado, pero esta tarde todo apunta a que habrá un doble pivote, el del final de la pasada temporada, formado por Tejera y Jimmy, mientras que por delante habría una línea de tres, con un perfil más ofensivo, como podría ser el de Omar Ramos.

Jimmy se estrenará esta temporada después de no ser inscrito en la primera y no cumplir sanción hasta la segunda. El canterano fue titular los diez últimos partidos de la pasada campaña, con un destacado papel, lo que le valió el contrato con el primer equipo. Salen del once Edu Cortina, que tras dos partidos como titular, se quedó fuera de la convocatoria, mientras que Lolo estará en el banquillo.

En los entrenamientos a puerta abierta de la semana se pudo ver como el técnico ensayaba con un segundo delantero, por detrás de Ortuño. Aunque en alguno de los entrenamientos se pudo ver a Sangalli en esa posición, lo más probable es que sea Omar Ramos el que sea titular en esa posición. El técnico ya le probó en esa posición en la pretemporada y Egea buscaría que Ortuño no estuviera tan solo.

Omar Ramos es uno de los jugadores inéditos esta temporada, ya que en la primera jornada se cayó de la lista por unas molestias, mientras que en el partido ante el Lugo, el técnico optó por dar unos minutos al final a Bárcenas antes que al tinerfeño.

En lo que no hay dudas es en que Ortuño será el único delantero. Lo que cambia es la segunda opción para el ataque, ya que se ha quedado fuera de la convocatoria el delantero del filial Samuel Obeng, mientras que estará en el banquillo Ibrahima, cuya salida cada vez está más lejana y parece que Sergio Egea volverá a contar con él, al menos, para darle algunos minutos.

La plantilla, con Nieto incluido, viajó ayer por la tarde por carretera hacia Madrid y regresará al término del encuentro.