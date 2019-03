Real Oviedo Real Oviedo | El presidente azul reafirma ante Tebas la protesta pacífica de este domingo La respuesta del presidente oviedista. Menéndez Vallina indicó a Tebas que el respeto al aficionado beneficia al fútbol. Jorge Menéndez Vallina respondió a un tuit de su homólogo en la Liga y le recordó que «el fútbol sin aficionados es menos fútbol» I. ÁLVAREZ OVIEDO. Viernes, 29 marzo 2019, 01:24

El Real Oviedo continúa firme en su postura de exigir a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) un trato justo para su hinchada. Una reivindicación que volvió a ser refrendada en la mañana de ayer a través de su presidente, Jorge Menéndez Vallina, que volvió a emplear su cuenta de Twitter como altavoz de la protesta pacífica que el club azul llevará a cabo este domingo en el Carlos Tartiere Lo hizo sin ambages, de forma contundente, interpelando a Javier Tebas, su homólogo en la Liga de Fútbol Profesional, para pedir respeto a todos los aficionados.

Tebas se hizo eco de un informe del Consejo Superior de Deportes que asegura que los horarios de los partidos son competencia de la LFP y pidió que «algún listillo» lo lea «con calma» y no lo hiciese «al revés». Menéndez Vallina le recordó que a pesar de ello no pueden «obligar a los aficionados a entrar al estadio». «El día que todos respetemos a nuestros aficionados tendremos un producto más atractivo y valioso. El fútbol sin aficionados es menos fútbol», señaló el presidente oviedista, que apostilló su mensaje recordando que este domingo encabezará la medida para expresar su descontento con el trato recibido por la afición azul y no entrará al Carlos Tartiere hasta el minuto 12 del partido de este domingo ante el Deportivo.

El mensaje fue compartido por la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (Aparo) y tuvo una gran acogida por parte de la afición. En señal de protesta pacífica y silenciosa, el consejo de administración y los trabajadores del club carbayón no ocuparán su lugar habitual en el municipal ovetense hasta ese duodécimo minuto de encuentro en solidaridad con la grada, a la que insta a secundar la medida.

«Está bien que nuestra afición se manifieste. Si pudiésemos hacer algo nosotros también lo haríamos. Intentaremos que durante esos doce minutos podamos marcar un gol y que entren con el marcador a favor», expresó ayer Ramón Folch, que abogó por ir desde el pitido inicial « a por el partido» a la espera de «refuerzos en el minuto 12» por parte de una hinchada que ha mantenido «un comportamiento ejemplar» desde su llegada a la capital del Principado .

Solidaridad desde La Coruña

La Federación de Peñas del Deportivo de A Coruña emitió anoche un comunicado para solidarizarse «con la afición del Real Oviedo y con todas aquellas que sufren cacheos excesivos» en todos los campos de España, donde creen que «las formas deberían imperar por encima del fondo» a la hora de llevarlos a cabo. Por motivos de seguridad no podrán secundar como entidad la protesta de entrar al estadio en el duodécimo minuto de partido, pero respetan y entienden a quien decida hacerlo a título individual. Convencidos de que sus aficionados entenderán las posibles consecuencias de su propuesta, el club carbayón expresó el carácter inquebrantable de su postura. Una visión que su presidente podrá reiterar a Tebas esta mañana en la Asamblea de la Liga de Fútbol Profesional.

