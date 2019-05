Real Oviedo | Viti: «Que nadie nos dé por muertos, vamos a estar peleando ahí seguro»

La plantilla del Real Oviedo retomó esta miércoles a los entrenamientos en El Requexón después del duelo del pasado domingo, que supo el regreso a la competición de Viti mes y medio después de su última aparición. «Llevamos dos partidos en los que el equipo ha demostrado que tiene mucha personalidad y también sabe jugar al fútbol. Contra el Granada, si llega a durar el partido cinco minutos más, pienso que hubiésemos conseguido la victoria», expuso el canterano, que promete batalla hasta el desenlace de la competición.

«Que nadie nos dé por muertos, que vamos a estar peleando ahí seguro», proclamó el extremo tras indicar que mientras haya opciones lucharán «hasta el último minuto del último partido». Sin negociar esfuerzo en el trabajo diario, fiel a esa máxima futbolística que indica que «como se entrena, se juega», el lavianés trata de aprovechar al máximo los minutos que le brinde Sergio Egea. «Me pide que explote mi velocidad y que tenga confianza en mí mismo. Si tengo la posibilidad de encarar uno contra uno, me pide que lo intente, que seguramente me lleve al defensa y en el tramo final del campo tener esa tranquilidad», confesó el escurridizo atacante, que expuso que al técnico argentino le gusta que los hombres de banda «estén abiertos y nada más que tengan la posibilidad del uno para uno ir a por el lateral y sacar buenos centros».

Con minutos a las órdenes de Egea, al igual que los había tenido anteriormente bajo las directrices de Juan Antonio Anquela, Viti aboga por «seguir trabajando como siempre he hecho» y solo tiene palabras de elogio para la temporada que está realizando el filial azul, refrendada por los números y el protagonismo en la primera plantilla que han tenido jóvenes jugadores como él y Jimmy. «Cualquier jugador que sube al primer equipo luego demuestra que hay mucha calidad», aseveró el lavianés, que no es ajeno al potencial del próximo rival azul, el Málaga, pero está convencido de que si el conjunto carbayón «le mete intensidad» como frente al Almería y el Granada contarán con «muchas posibilidades» de llevarse el partido. En esos tres puntos es en lo único que piensan en el vestuario oviedista, sin hueco para las cábalas. «Si no haces tu trabajo, no vale de nada. Lo que tenemos que hacer es ganar y los resultados que se dan en otros partidos los miraremos a posteriori», concluyó.