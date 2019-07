Viti trabaja para hacerse un hueco El extremo azul Viti, junto a su entrenador, Sergio Egea. / ELOY ALONSO El extremo, con contrato en el primer equipo, no se plantea por el momento su salida del club y asegura que está centrado en seguir R. J. GARCÍA OVIEDO. Martes, 30 julio 2019, 02:24

El extremo Viti estrena esta temporada contrato profesional en la primera plantilla carbayona y está dispuesto a pelear por hacerse un hueco en el equipo y disfrutar de minutos a las órdenes de Sergio Egea. Aunque se especuló con su posible salida como cedido a equipos de Segunda o Segunda B, el de Laviana es algo que por el momento no se plantea.

Al contrario, solo piensa en el día a día y en tratar de mantenerse en el equipo. «Sé que ha habido rumores por ahí, pero estoy contento aquí», dijo el futbolista. Además, en ese sentido está tranquilo, ya que explicó que «desde el club me transmiten que están contentos con mi trabajo». Por todo lo anterior, el extremo insiste en que ahora está únicamente «centrado en trabajar».

Una de las bazas que siempre tuvo a su favor fue su versatilidad. En sus inicios fue extremo, pero desde que comenzó a aparecer por el primer equipo jugó en distintas posiciones. Entre ellas carrilero por las dos bandas, extremo e incluso lateral, tanto diestro como por la izquierda.

El pasado sábado en Navia ante la Ponferradina le tocó jugar en la izquierda y no le importa la posición en que le ubiquen. «Durante muchos años he jugado en la derecha, pero en la izquierda también me siento a gusto, no hay ningún problema con ello», aseguró.

Viti es un de los jugadores que en las últimas temporadas se ha asomado con frecuencia a la primera plantilla azul, desde que irrumpió en la temporada 2015-2016. Sin embargo, las lesiones le impidieron tener continuidad. Esta temporada la novedad para él es tener ficha del primer equipo, como otros compañeros que subieron, aunque por edad podría combinar con el filial.

Respecto al hecho de ser uno más de la plantilla con contrato profesional, comentó que lo lleva «con normalidad». «No he sentido ningún cambio radical en mi vida, llevo varios años participando con el primer equipo, no es un gran cambio», aseguró.

En cuanto a la pretemporada, Viti comentó que está desarrollándose según lo previsto. «Creo que el grupo está bien físicamente», dijo para añadir que les duele haber perdido ante la Ponferradina. «Moralmente la derrota nunca ayuda, siempre queremos ganar», indicó. «El objetivo principal de las pretemporadas es coger la forma, cargar las pilas para durante el año y luego si puedes ganar los amistosos bien, pero no es el objetivo principal», concluyó.