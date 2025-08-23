Real Oviedo: vuelta por todo lo alto a Primera El conjunto azul recibe al Real Madrid en el Carlos Tartiere en el regreso a la Primera División tras 24 años

Veljko Paunovic estaba sobre el terreno de juego del estadio Carlos Tartiere el 10 de junio de 2001, el día que se disputó el último encuentro de Primera División en el municipal ovetense. Hoy, 24 años después, el serbio se sentará en el banquillo y curiosamente ante el mismo rival, el Real Madrid. El titular del banquillo del Real Oviedo podría emular a Fray Luis de León y lanzar aquello de 'decíamos ayer', aunque el religioso 'solo' había pasado cuatro años en la cárcel, mientras que la condena del conjunto ovetense se ha prolongado casi un cuarto de siglo.

El fútbol de la máxima categoría vuelve al Carlos Tartiere y lo hace de la mano de un rival digno de la ocasión. Aunque para los oviedistas, tras todo lo vivido, lo de menos es el nombre del equipo contrario. Lo importante de verdad es poder gritar '¡volvimos!'. El equipo carbayón volverá a ocupar titulares deportivos en todo el mundo, Oviedo sonará en los informativos por temas deportivos y no por las hazañas de la afición para lograr sobrevivir. Los focos, sin duda, estarán en las estrellas del Real Madrid, pero la intención de los oviedistas es lograr eclipsarlos, aunque solo sea durante estos 90 minutos que serán historia del conjunto azul.

El Carlos Tartiere volverá a llenarse y la cifra de espectadores se espera que supere los 29.624 que se dieron cita en la final del 'play off' de la pasada temporada, cuando el equipo logró el ascenso a Primera. Apenas se han podido poner entradas a la venta.

El Real Oviedo, en el plano deportivo, afronta el encuentro con más soluciones para el entrenador, ya que en la convocatoria se encuentran los tres fichajes que realizó el club esta semana, incluso alguno de ellos con posibilidades de abrirse hueco en el once titular esta noche. El centrocampista belga Leander Dendoncker, por ejemplo, puede ser la principal novedad en el equipo inicial para enfrentarse al Real Madrid. En los casos de Eric Bailly y Josip Brekalo, todo apunta a que tendrán que esperar su oportunidad en el banquillo. De hecho, el croata fue inscrito ayer por la tarde y únicamente ha completado tres sesiones de entrenamiento con el equipo. Existe, no obstante, una posibilidad para que el defensa Bailly pudiera estar en el once y esa sería la de que Paunovic se decantara por jugar con tres centrales. Eso, que el entrenador ya hizo en el primer encuentro de la temporada cuando el conjunto azul se quedó con un jugador menos, podría entrar en los planes para esta ocasión. Si finalmente Paunovic se decantara por alinear los tres centrales, los que parecen seguros son Dani Calvo y David Costas, que está disponible tras perderse el estreno por una sanción de la pasada temporada. La tercera plaza se la disputarían Oier Luengo y Bailly.

En lo que no hay dudas es que en los laterales estarán Nacho Vidal y Rahim, ya que el único relevo para ellos es el defensa del filial Omar Falah, que debutó en Primera el pasado viernes ante el Villarreal.

En el centro del campo, la ausencia de Reina todo apunta a que dará la oportunidad de debutar a Dendoncker, pese a que es un recién llegado. Otra de las alternativas sería Ovie Ejaria, pero el inglés se ha perdido varias entrenamientos esta semana por problemas físicos. El centrocampista volverá a estar en el banquillo, pero con más opciones de debutar.

Sibo e Ilic

Junto al centrocampista belga se situará nuevamente Sibo como jugador con la posición más retrasada, mientras que por delante de ambos se ubicará el serbio Ilic, que volverá a tener la confianza del técnico. del conjunto azul.

En las bandas volverán a estar Hassan y Chaira. En el caso del primero puede tener el relevo de Brekalo, que ha llegado para cubrir una carencia clara que había en la plantilla. Hasta ahora el técnico venía recurriendo a tirar a Ilic a la banda o incluso utilizó a Álex Forés. En la izquierda, la alternativa es el francés Brandon Domingues, que no parece entrar mucho en los planes del técnico.

En la delantera todo apunta a que repetirá el venezolano Salomón Rondón como única referencia ofensiva del equipo. El delantero Fede Viñas no participó en el entrenamiento de ayer por enfermedad, pero entró en la convocatoria y todo apunta a que estará en el banquillo. Eso resta opciones al uruguayo de ser alternativa de inicio. En este encuentro estará disponible Álex Forés, que no pudo participar en el partido ante el Villarreal debido a una cláusula en el contrato de cesión al equipo ovetense.

Paunovic no podrá contar esta noche con los lesionados Lemos, Colombatto y Lucas. En el caso del argentino ya está entrenando con el grupo y se espera que en un par de semanas esté disponible.