«Trataremos de hacernos fuertes en casa y ganar todos los puntos posibles» Bárcenas. / SEMELLAPRESS El panameño Bárcenas se reincorporó ayer al equipo tras la gira con su selección y se encuentra en condiciones de jugar mañana ante Osasuna R. J. GARCÍA OVIEDO. Viernes, 19 octubre 2018, 03:31

El panameño Yoel Bárcenas se incorporó ayer a los entrenamientos del equipo azul, tras la gira asiática con su selección, y estará a disposición del técnico Juan Antonio Anquela para el compromiso de mañana ante el Osasuna. El extremo destacó ayer la importancia que tiene este encuentro ya que considera clave sacar adelante los partidos como local. «Todos sabemos que hay que hacer valer el jugar de local. Vamos a tratar de hacernos fuertes en casa y ganar todos los puntos posibles», aseguró antes de reconocer que todo lo que se sume a domicilio será bienvenido, pero partiendo de la premisa de «hacernos fuertes en casa».

Respecto al debate de los últimos días sobre el sistema que empleará el equipo, el panameño, tal como hace el entrenador y sus compañeros, le quitó importancia porque «no influye tanto el cambio». «Todos los partidos hay que jugarlos con un sistema u otro, pero, mientras estemos concentrados y haciendo nuestro trabajo, hasta con dos defensas podemos sacar un buen resultado», hizo hincapié. Además, apuntó que entiende que los cambios responden en buena medida a los jugadores que estén disponibles.

Bárcenas señaló ayer que el pasado domingo siguió el encuentro del equipo y que lo que vio no fue un mal encuentro. «Un gol al último minuto hace ver como que está mal el trabajo, pero no es así. Vi parte del partido y ese gol nos hace ver como que no hicimos las cosas bien», señaló y añadió que cree que están «mejorando y que vamos a conseguir esa regularidad».

El canalero comentó que la gira por Asia con su selección, pese a que no ganaron ninguno de los dos partidos, fue, a su juicio, «buena para lo que viene a futuro» y reconoció que «cumplí mi faceta con la selección, pero pensando cómo iba la cosa en el equipo y pendiente de incorporarme».

Respecto a sus opciones de volver a la alineación, comentó que sentía un poco cansado por los viajes, pero dejó claro que «estoy listo para lo que el míster pida, espero a sus órdenes para acatarlas». En la misma línea señaló que «lo que quiero es jugar y el 'profe' ya verá si me pone o no» e insistió en que su presencia en el once «está en el aire». «Puedo jugar yo o el que esté mejor. El técnico lo verá. Yo voy a seguir trabajando, esperar a estar bien físicamente y darle cuando me toque», repitió. Finalmente, dijo que espera un duelo ante un rival difícil, pero hizo hincapié en que «vamos a tratar de hacer nuestro partido en casa y darlo todo para sacar una victoria».