Ziganda: «Nos faltan puntos, no podemos despistarnos»

maría suárez Sábado, 15 de mayo 2021, 12:55

El Real Oviedo tiene 48 horas para preparar su choque ante el Málaga. Un partido para el que además de con las bajas de Javi Mier -por lesión- y Edgar -por sanción- llega con la duda de Sergio Tejera. El técnico del conjunto azul, ... José Ángel Ziganda, reconoció que el mediocentro no está completando aún los entrenamientos y que será durante el fin de semana cuando decidan si está para jugar o causa también baja debido a sus problemas musculares. «No hay solución sencilla para el centro del campo, no tenemos jugadores. Hemos pensado alguna opción pero hasta que no se confirme la baja de Tejera no la iremos aclarando», matizó el oviedista.

Ziganda no quiere despistes respecto al único y primordial objetivo del equipo: la permanencia. «Nos faltan puntos, con 47 seguro que no da y el que antes llegue a 50 o 51 estará libre de esa pelea por abajo», recordó. La entrada de público, que cree que puede adulterar la competición, o su renovación, en la que se pone a disposición del club cuando se logre la permanencia, fueron otros de los temas que trató el navarro antes de medirse al Málaga (lunes, 19 horas). Las dudas de Nieto y Tejera «Hay jugadores entre algodones, Juanjo ayer ya pudo entrenar con todos pero tanto él como Tejera se están incorporando poco a poco: hacen una parte con el grupo y otra a parte. Quedan más de 48 horas para el partido, e intentaremos contar con ellos. En mediocampo estamos algo más cortos, pero Tejera aún no ha completado un entrenamiento completo y tenemos que esperar.» «No hay solución sencilla para el centro del campo, no tenemos jugadores específicos para esa zona, y aunque hemos pensado alguna otra opción, no la tenemos clara. Hasta que no se confirme la baja de Tejera, preferimos no comentar esa posibilidad.» «Habrá cambios del lunes al jueves, seguro, porque hay mucho cansancio y mucho viaje a estas alturas, y dado el nivel de la plantilla me imagino que rotaremos.» La visita del Málaga, la entrada de público y la permanencia en juego «Con 47 puntos no da para salvarse, eso seguro, por eso tenemos que centrarnos en esa primera oportunidad que es el lunes. Sabemos cómo está todo de apretado, y nos hacen falta más puntos: hay 9 o 10 equipos inmersos en la pelea de no bajar y el que antes llegue a 50 o 51 estará libre.» «Si algo hemos demostrado es falta de regularidad a la hora de ganar partidos, pero afrontando situaciones difíciles este equipo siempre ha dado la cara. Hay un objetivo primordial y claro, no podemos despistarnos lo más mínimo.» «Todos estamos deseando que vuelva el público por el apoyo que da y las ganas que tienen de ir al campo, lo que se está viviendo este año en los estadios es antinatural al fútbol. Pero también está la competición. Me parece peligroso porque será una ayuda para algunos equipos que otros no tendrán, y es adulterar un tanto la competición. Ya que hemos aguantado, a falta de tan pocas jornadas, habría que medir con tiento estas decisiones porque hay equipos que pueden salir perjudicados.» Su renovación en el banquillo azul «Si se consigue la permanencia, será el momento de hablar. Los tiempos, por respeto al club, son ellos quienes han de marcarlos y el resto de empleados estar a expensas del proyecto. El club es lo importante y yo me centro en el objetivo de salvarnos. A partir de ahí cuanto antes se tomen decisiones de cara al futuro, mejor para la planificación.» «No necesito nada en concreto para seguir, es el club el que tiene que decidir si quiere que siga o no. Ningún entrenador o jugador está en situación de poner condiciones al Real Oviedo. Lo ideal sería ir de la mano todos.»

