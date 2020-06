Real Oviedo | Ziganda: «El primer partido es muy importante a nivel psicológico» Entrenamiento de los jugadores azules en el Carlos Tartiere este miércoles. / REAL OVIEDO El técnico ve escaso el tiempo de trabajo con todo el grupo y cree que el reinicio de esta liga será «el final más impredecible» de todas las que recuerda MARÍA SUÁREZ Miércoles, 10 junio 2020, 13:26

El entrenador del Real Oviedo, Cuco Ziganda, hizo balance del trabajo de su equipo tras la tercera sesión de la semana y justo cuando se cumple un mes de la vuelta a los entrenamientos. El técnico lamentó haber tenido poco tiempo con todo el grupo al completo, algo que es común para todos, y destacó «lo importante que será el primer partido a nivel psicológico» en el nuevo formato. «Va a ir todo muy deprisa y los puntos son la mejor medicina, coger confianza desde el principio sería un soplo de aire muy importante», señaló.

El navarro prevé una final de Liga impredecible debido a que «no hay rachas de resultados ni estados de forma» y matizó que tras el parón se abren un montón de incógnitas que solo pueden ser despejadas «en función de cómo se desarrollen los acontecimientos». «No hemos tenido tiempo a testarnos, solo jugamos un partido y entre nosotros. Eso no es la realidad. Solo a partir del viernes sabremos realmente como estamos», explicó en referencia al partido ante la SD Ponferradina (viernes, 21:45 horas).

Ziganda aclaró que tras dos meses de parón y uno escaso de trabajo -gran parte de él individual- los equipos no pueden saber realmente «cómo estarán en las segundas mitades, o cómo van a llegar los jugadores a los momentos de fatiga». El entrenador carbayón aboga por el «partido a partido» en un escenario que se asemeja más a un torneo que a una liga por los escasos tiempos de recuperación, y da el mismo valor a todos los puntos porque aunque parezca algo obvio y reiterado para él es «la reflexión correcta».

Si algo espera que no se repita respecto al reinicio de la Liga en Alemania es la dificultad de los equipos locales para ganar. «Nosotros empezamos con dos partidos en casa, no me gustaría que fuera un reflejo de lo que va a ocurrir aquí por esa razón», analizó Ziganda de una competición en la que ha notado «un descenso en la intensidad» con el paso de las jornadas.

Para esa primera cita en el Tartiere el navarro tiene casi descartado a Saúl Berjón por lesión, mientras que aún es duda Riki, por el que el club ha preguntado a LaLiga ya que arrastra una sanción sin cumplir del filial.