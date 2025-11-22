Carrión: «Queremos ganar y elegimos el modelo con el que este equipo puede ser mejor»

Ramón Julio García Oviedo Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:07 Comenta Compartir

«Queremos ganar y dentro de esa victoria deseada elegimos el camino o el modelo de juego con el que creemos que este equipo puede ser mejor». Luis Carrión, entrenador del Real Oviedo, lanzó un mensaje de convencimiento sobre lo que están trabajando como mejor vía para llegar al triunfo 24 horas antes de recibir al Rayo Vallecano e hizo un recuerdo: «Este equipo, defendiendo en bloque bajo, era el equipo al que más le remataban de la liga y el que menos remataba de la liga». El catalán está convencido de que el modelo que aplica es el mejor para los azules: «Podemos trabajar muchas situaciones defensivas, que podría ser, y buscar así la victoria. Es una posibilidad. Yo creo que este equipo tiene jugadores por dentro para intentar atraer al rival y encontrar espacios».

La idea de combinar caló hondo en el oviedismo en su primera etapa en el banquillo, pero ahora está costando más y el ejemplo de San Mamés pesa en la memoria de la afición: «Es verdad que, en el segundo tiempo contra el Athletic, cuando no podíamos salir por su buena presión, teníamos puntas que pueden ganar duelos y segundas jugadas. Eso es lo que tendríamos que acabar haciendo ese día en San Mamés, lo vimos en el vídeo y trataremos de mejorarlo». En el vestuario no hay cobardía: «Queremos arriesgar porque se ha demostrado que cuando defendimos en bloque bajo no éramos un buen equipo. Atrayendo al rival hemos generado más ocasiones de gol y a partir de ahí tenemos que seguir mejorando».

Los azules llegan colistas y con una mala adinámica de resultados, por eso el choque ante el conjunto vallecano hay quien lo cataloga de final: «Es un partido muy importante, en casa y con nuestra gente. Venimos de una racha con mejores o peores sensaciones, pero con resultados no muy buenos. Tenemos que ser fuertes en casa y hacer un buen partido para conseguir los tres puntos, estamos mentalizados».

Carrión ha estado contestado desde el primer minuto de su regreso y los resultados no le están ayudando a cambiar la idea de la gente, pese a todo se siente fuerte: «La confianza que yo tengo no depende de nadie, depende solo de mí. Todo lo demás son opiniones ajenas que yo no puedo controlar. Tengo la confianza al 100%». Además intenta contagiar al resto del grupo: «Mi ánimo está perfecto y esforzándome en que la gente no se venga abajo por ser colistas. Busco cosas positivas que hemos hecho en los partidos y también valoro y analizo lo que hicimos mal para mejorar. Intento que nuestra sensación de fortaleza no dependa absolutamente de los resultados, aunque evidentemente ganar ayuda muchísimo. Peleamos por ganar ese partido que puede cambiar la dinámica, pero también resaltamos lo que estamos haciendo bien y hay que sostener. Estamos plenamente capacitados para ganar partidos».

El mensaje que intenta calar en sus jugadores es de confianza: «No deberíamos tener miedo a perder, deberíamos ser un equipo valiente que va a por la victoria independientemente de cuál sea su posición en la tabla. Si ganas mañana te pones con 11 puntos y te acercas a muchos rivales. Estos partidos antes de Navidad son muy importantes y tenemos que sumar puntos».

El rival no pondrá las cosas sencillas: «El Rayo es un gran equipo, que sabe lo que hace y presiona muy bien en todos los aspectos. En elaboración también lo hace bien. Tenemos que estar plenamente convencidos de que podemos ganar al Rayo, teniéndole mucho respeto a su entrenador yo personalmente y a su equipo en general».

El reencuentro con Alemao será bonito: «Me encantará verlo, es un chaval de 10 y me alegro de todo lo bueno que le pase. Ojalá no haga muchas cosas bien mañana, eso sí».