La reconquista de Anquela

Juan Antonio Anquela regresará este sábado (16 horas) a Granada con la ambición de reconquistar el terreno perdido el pasado fin de semana ante el Almería. En Los Cármenes, hogar de su estreno en el banquillo local en Primera División, un sueño convertido en «martirio» como el técnico jienense lo llegó a calificar en el fin del trayecto, busca el Real Oviedo un golpe de efecto descabalgando al líder.

Lanzados por los siete puntos cosechados en las tres jornadas posteriores al contundente revés sufrido en Riazor (4-0), los azules tropezaron y vieron frenado ese impulso con la primera derrota en el Carlos Tartiere desde el 8 de septiembre. «Creíamos que podíamos dar un pasito importante y sin embargo no solo no lo hemos dado, sino que nos hemos quedado un pelín estancados», explicó tras la conclusión del duelo ante el Almería el técnico azul, con la ambición de prolongar el atasco como local del Granada ante su afición en sus dos últimos encuentros para saborear su primer triunfo en el banquillo visitante como foráneo en Los Cármenes.

Con el cuadro nazarí encaramado a la azotea de la tabla clasificatoria, en el vestuario del conjunto carbayón se ve la cita del sábado como un acicate para sacar a relucir su versión más competitiva. «Tenemos una salida muy complicada contra el Granada, uno de los mejores equipos, pero eso es una motivación. Tenemos que verlo así», expuso una de las voces más experimentadas de la plantilla, Carlos Martínez, consciente también de la necesidad de minimizar las concesiones defensivas para mojar la pólvora de un adversario al que solo el Deportivo supera en número de disparos certeros esta temporada.

A menos de hora y media de su ciudad natal, Anquela encarará ese reto en su quinta visita al feudo del único club de su trayectoria en las dos primeras categorías que abandonó de forma anticipada por la guillotina de los resultados. «Cuando estás tanto tiempo esperando para llegar ahí y sales del equipo sin que esté en descenso ...», lamentaba en una entrevista a este diario el preparador andaluz en alusión a aquella destitución en el ocaso del mes de enero de 2013, cuando contaba con un margen de dos puntos sobre Osasuna, por entonces el primer conjunto inmerso en ese ardiente trío de cola de la clasificación. El actual capitán de la nave oviedista se fue «agradecido a todo el mundo» por la oportunidad que anhelaba, aunque «desencantado y triste» por el carácter efímero de su primera incursión en la máxima categoría del fútbol español.

Seis triunfos, cinco empates y doce derrotas formaron su balance a las riendas del Granada, con solo dos triunfos en competición oficial en un escenario en el que todavía no ha podido saborear la victoria como visitante. Con el Alcorcón erró el disparo de la primera bala (2-0) en el 'play off' de ascenso a Segunda, categoría en la que pese a ello irrumpiría junto al cuadro nazarí, de nuevo victorioso en el choque con los 'alfareros' de la temporada siguiente. Superado el 17 de octubre del año pasado en un duelo que arrancó torcido, con un tempranero gol en propia meta, el técnico jienense sí derrotó a su exequipo en la segunda vuelta con una remontada en el Carlos Tartiere. Un cambio de rumbo en el marcador que ahora busca recuperar con los triunfos a domicilio para no verse atrapado por una posible brecha en la tabla.

