«Los recuerdos de la época del barro hacen más especial el momento actual»

El Real Oviedo rondó en los últimos 24 años un par de veces la desaparición y lo salvó la afición. En buena medida fue la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (Aparo) la que lideró a los seguidores azules en tiempos muy difíciles. En vísperas de un partido que puede suponer la vuelta a Primera los presidentes de estos años se reunieron para recordar las épocas de penuria que les tocó vivir. Miguel Fernández, Hugo López, Miguel Vicente, Javier Pérez y la actual presidenta, María Joglar, viven con nervios y tensión las horas previas del encuentro ante el Mirandés.

El más veterano es Miguel Fernández, que reconoce que está «nervioso hasta más no poder» y aprovecha para acordarse de «aquellos años del barro y de que todo eran problemas y no teníamos un duro ninguno, ni el club, ni nosotros, ni nada de nada».

En cualquier caso, ahora es optimista y cree que «toca, porque ya estuvo bien de pegar barrigazos por esos campos de Tercera, ahora nos toca disfrutar a nosotros». El actual alcalde de Caso afirma que no puede estar más nervioso, «no sé ni cómo llegaré al asiento». En estos momentos se acuerda de algunas personas como Manolo 'Guitarra', presidente de la peña Laviana, José Antonio, de la peña Azul Gijón.

Eso si, tiene ánimo para mandar un mensaje al árbitro: «Esperemos de que cuando toque el silbato el señor ese que nos mandaron para el campo, el de las pelotas de papel, que sea bastante mejor».

Otro al que le tocó una época de sufrimiento fue Hugo López, que también fue consejero. Su primer pensamiento ante el posible ascenso es para su sobrino, «que tiene 25 años y nunca lo vio en Primera». También se acuerda de los que «tenemos más años y un sentimiento muy fuerte, porque sabemos por todo lo que pasamos». López recuerda «esa caída en picado y esas ganas de pasar a cuchillo a todo el mundo, porque te habías visto en el infierno de un momento para otro». No olvida que «fue todo muy fuerte», en especial cosas como «aquel equipo que nos quiso suplantar (Oviedo ACF), la gestión de Alberto González...».

También recuerda a su madre, que «llenó de banderas la casa y no quiero que se marche sin ver al equipo en Primera». También recordó a Antonio Mijares o Chus de Labra, «además de mucha gente que falta y que ahora mismo, si lo estuvieran viendo sería la leche».

La actual presidenta, María Joglar, opta por otra postura estos días. «Prefiero pensar poco y a medida que se acerca la hora, menos aún», reconoce. Bromea diciendo que se queda en blanco cuando piensa en la posibilidad de ascender, pero tiene claro que «nos lo merecemos más que nadie». En estos momentos se acuerdo de mucha gente, pero sobre todo «de aquellos amigos que me llevaron por Asturias, de campo en campo, en la época del barro». Confiesa estar «nerviosa», pero también dice ser «muy optimista».

Su antecesor fue Javier Pérez, que considera que «es el momento de volver, una oportunidad única después de 24 años». No olvida a «la gente que falta y que luchó tanto por que el equipo durante estos años no desapareciera». También mencionó a un amigo y vecino: «Me acuerdo mucho de Santi Cazorla. Para él sería cerrar un círculo muy bonito». Además, se declara «más ansioso» de que llegue el momento del partido que «nervioso».

Finalmente, Miguel Vicente destaca «todo lo que se trabajó, todo lo que se luchó entre tanta gente y al final valió la pena, porque no solo no desapareció el equipo sino que conseguimos llegar a tener opciones de volver a Primera División». En su memoria está «mi abuelo que fue el impulsor de mi oviedismo, pero en general de todos los que no están».