Real Oviedo. Rendimiento desigual de las incorporaciones De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Bárcenas, Tejera, Joselu, Champagne, Alanís, Javi Hernández, Javi Muñoz, Ibrahima, Carlos Martínez y Boateng. El panameño Bárcenas fue el jugador que más minutos disputó esta temporada de los que se estrenaban en el conjunto carbayón Bárcenas, Tejera, Joselu y Champagne, junto a Javi Hernández, fueron los fichajes que mejor nivel ofrecieron al equipo este curso RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 19 junio 2019, 02:38

El pasado verano el Real Oviedo apostó por mantener el bloque de la temporada anterior, manteniendo a los jugadores que más minutos habían disputado, a los que luego incorporó a nueve fichajes. A ellos se incorporaron otros dos, Javi Hernández, que inicialmente tenía ficha con el filial, pero pronto pasó a ser uno más de la primera plantilla. El otro fichaje llegó en el mes de diciembre cuando Omar Ramos vino a suplir la baja de Aarón Ñíguez, que solicitó su salida del club.

A lo largo de la temporada en el equipo tipo del conjunto azul seis de los nuevos se han hecho un hueco en las alineaciones, -Bárcenas, Tejera, Joselu, Champagne, Alanís y Javi Hernández- siendo el panameño el que más minutos sumó. El extremo es el segundo jugador que más minutos ha disputado esta temporada, solo por detrás del defensa Christian Fernández, que sumó, con 3.190.

Los otros nuevos -Javi Muñoz, Ibrahima, Carlos Martínez, Boateng y Omar Ramos- tuvieron una menor presencia en el equipo a lo largo de la temporada debido a distintos motivos.

Alanís, Javi Muñoz, Carlos Martínez y Boateng no siguen en el equipo El futuro de Bárcenas y Javi Hernández aún está por decidir Además de los del filial, se estrenaron 11 jugadores esta temporada

Ahora, finalizado el curso hay cuatro jugadores de los que aterrizaron esta temporada que se sabe que no estarán en el equipo en la próxima. El defensa Alanís, que tenía un año más de contraro, rescindió para incorporarse al Chivas de su país. Además, Carlos Martínez, que tenía opción de renovar por objetivos no los cumplió y ya se ha despedido del conjunto ovetense. En el caso de Boateng salió en el mercado de invierno al Alcorcón, equipo en el que seguirá la próxima temporada. Por último, Javi Muñoz regresará al Alavés, equipo del que llegó cecido.

Queda por conocer el futuro de dos de los futbolistas que llegaron como cedidos: Bárcenas y Javi Hernández, que podrían tener opciones de seguir. En el caso de Bárcenas, el conjunto azul tiene una opción de compra del futbolista que tiene que decidir si hace efectiva, bien para que siga en el equipo, o para ser posteriormente traspasado a otro conjunto, ya que cuenta con el interés de un par de conjuntos de Primera.

En el caso del defensa Javi Hernández, el club ya manifestó al Real Madrid su interés para que siga en el equipo, pero serán el conjunto madrileño y el propio jugador los que tienen que decidir su futuro inmediato.

La mayor aportación entre los nuevos la ofreció Bárcenas, que solo no fue titular en una ocasión por decisión técnica, ya con Sergio Egea, se quedó inicialmente en el banquillo en el partido ante el Numancia. Además, se perdió los dos últimos encuentros de Liga y el partido de la primera vuelta ante el Rayo Majadahonda, debido a convocatorias de la selección. El otro encuentro en que estuvo ausente fue por sanción contra el Elche.

El panameño actuó principalmente en la banda derecha del centro del campo, pero durante la ausencia de Saúl Berjón, por lesión, ocupó el costado izquierdo. También llegó a jugar en algunos momentos de varios encuentros como carrilero. El extremo anotó seis goles.

El centrocampista Tejera también fue de los fijos para Anquela y Egea, saliendo solo del equipo por sanción, vio 15 amarillas y tuvo que cumplir tres encuentros de suspensión, o por lesión, en el resto de encuentros siempre estuvo en el centro del campo azul.

El delantero Joselu fue uno de los fichajes estrella del equipo el pasado verano, pero se incorporó tarde a la pretemporada y por ello no entró en el once hasta la cuarta jornada. Fue el máximo goleador del equipo, con 10 goles, pero la afición le premió en varios encuentros con ovaciones por su trabajo en el campo y ser el primero en defender, con un esfuerzo que en ocasiones le restó frescura para atacar.

El meta Champagne no entró en el once hasta la jornada 12, pero luego se mantuvo en él y fue de los destacados en varios encuentros. Se mantuvo en el once hasta la jornada 40, ya que tuvo que ser intervenido del menisco, una lesión que se espera no le impida estar disponible para el inicio de la próxima temporada.

También Alanís tardó en entrar en el once y el día que lo hizo, ante el Alcorcón, se lesionó a los 18 minutos y no pudo volver a jugar hasta la jornada 13. La llegada de Egea le relegó al banquillo.

Javi Hernández fue una de las sorpresas agradables de la temporada, ya que llegaba para el filial, pero pronto se hizo hueco en el primer equipo y como central o lateral izquierdo fue de los destacados.

El centrocampista Javi Muñoz empezó jugando, pero poco a poco perdió protagonismo en el equipo, al igual que Boateng, que acabó saliendo cedido.

Ibrahima, tras llegar a última hora tuvo un año irregular por las lesiones, aunque fue clave en algunos momentos.

Las lesiones también fueron el principal escollo para Carlos Martínez y Omar Ramos, que tuvieron escasa presencia en el equipo.