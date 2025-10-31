La resaca de la Copa apunta a cambio de planes en el Oviedo Luis Carrión quería ganar efectivos para la causa con el encuentro del pasado martes en Ourense y parece que ha perdido alguno

El extremo Hassan, que era uno de los que volvía al equipo en el encuentro de Copa del Rey frente al Ourense, tratando de irse de un rival por la banda.

Estaba Luis Carrión enfrascado en tratar de activar a toda la plantilla, con cambios en sus dos primeros partidos y una recomposición completa en el partido de Copa del Rey, cuando llegó el batacazo de Ourense. Ahora la duda es cuánto va a modificar este traspié los planes del técnico del Real Oviedo las próximas semanas.

La primera lectura que se puede hacer de lo sucedido en el estadio de O Couto es que nadie se reivindicó, ni presentó sus credenciales para ser titular ante Osasuna el próximo lunes. Al contrario, lo que parece es que a alguno se le han esfumado las opciones de tener alguna oportunidad.

Además de cambiar el estilo y sistema de juego del equipo, Luis Carrión apuesta por implantar otra forma de gestionar la plantilla. Mientras que con Veljko Paunovic entrar en el once titular parecía más complicado y el técnico mantenía una línea continuista, el ahora titular del banquillo del Real Oviedo dejó claro que quería contar con todos y que cualquiera podría formar en la alineación.

Lo dijo el técnico catalán en la sala de prensa del estadio de Montilivi tras el empate ante el Girona. «Tenemos que mejorar e igualar el equipo, no quiero que haya 11 titulares y 14 suplentes». Así se entiende que, para el encuentro de Copa del Rey, en el once titular no repitió nadie de los que habían jugado en Girona.

Ahora, a 48 horas del tercer encuentro de los carbayones con Luis Carrión en el banquillo, la sensación es que nadie de los que formó de inicio en O Couto ha hecho méritos para entrar en el once del lunes. No obstante, el míster está obligado a realizar alguna modificación en el equipo inicial, ya que no podrá contar con uno de los titulares, el centrocampista Ovie Ejaria, lesionado ante el Girona. Reina, Sibo e Ilic son los candidatos entre los que deberá elegir el entrenador.

La sensación es que, tras el descalabro del pasado martes, el principal objetivo de Luis Carrión es el trabajo sobre el aspecto anímico de los jugadores. Por una parte, está la necesidad de analizar la actitud mostrada. Por otra, recuperar la moral. Y, finalmente, aunque no menos importante, afrontar la preparación de un compromiso en el que el ambiente podría no ser el mejor. Al descontento de un sector de la afición con la llegada de Luis Carrión hay que sumar la sonrojante eliminación a manos de un conjunto que es colista en Primera RFEF y que no había ganado ningún partido hasta el momento.

Aunque el entrenador azul, tras el encuentro de O Couto, afirmó que no creía que «el partido tenga una explicación lógica», está claro que, a lo largo de los últimos días, parte de su trabajo y del resto del cuerpo técnico sería buscar esa explicación. En cualquier caso, Carrión también se puso, en caliente después del encuentro, otras tareas para estos días. Una de ellas, «levantar la cabeza» y para eso propuso «callarse mucho y trabajar», sentenció el catalán.

Lo de callarse está garantizado, ya que el club decidió que esta semana no saliera a la sala de prensa de El Requexón ningún futbolista. Lo habitual es que a lo largo de los siete días sean dos los componentes de la plantilla que atiendan las preguntas de los medios de comunicación.

También mandó un par de advertencias sobre lo que hay que hacer y lo que no. Primero no quiere que se echen «culpas a unos y otros», ya que considera Carrión que esa no es la solución. Al contrario, lo que pretende es que «estemos juntos, no hay más responsables que entrenador y jugadores». Y lanzó una advertencia a los suyos: «Hay que empujar, el que empuje más tendrá sitio y el que empuje menos pues no».