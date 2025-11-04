Los resultados dan la espalda al Real Oviedo Carrión afirma estar «satisfecho» con la actitud del equipo y pone el foco ahora en intentar aprovechar las ocasiones que genera el equipo

Ramón Julio García Oviedo Martes, 4 de noviembre 2025, 22:52

A la tercera no fue la vencida para el Real Oviedo de Luis Carrión. El técnico sigue sin ganar en Primera y cosechó otro empate que sabe a poco. Sin embargo, tras el encuentro del pasado lunes quedan algunas lecturas positivas que invitan a la esperanza y ayudan a pasar página después unas semanas bastante convulsas.

Llegaban los carbayones al encuentro después del descalabro de la Copa del Rey y sin que se hubieran acallado los tambores de guerra de un sector de la afición tras la salida de Veljko Paunovic y el regreso de Luis Carrión. El caldo de cultivo no era el mejor, pero el equipo dejó mejores sensaciones que en los últimos encuentros. Más allá de la imagen, el resultado supo a poco.

En lo tangible no deja de ser una buena noticia que, por primera vez en la temporada, el equipo haya sido capaz de encadenar dos encuentros sin perder. Los empates ante Girona y Osasuna no sacan de pobres a los ovetenses, que siguen en los puestos de descenso. Al menos cortan la sangría de derrotas que venían padeciendo.

Otra de las lecturas positivas de la noche del lunes fue que la portería quedó a cero por segunda vez en la temporada. Las buenas actuaciones de Aarón Escandell no habían sido suficientes hasta ahora para evitar recibir goles, salvo en el encuentro ante la Real Sociedad, en lo que supuso la primera victoria de los ovetenses este curso.

En los días que pasaron entre la eliminación de la Copa del Rey y la visita de Osasuna, a Luis Carrión se le recordó de forma recurrente que no conocía la victoria en Primera División. Los números no engañan y el técnico catalán lleva doce encuentros en la máxima categoría y todavía no ha sido capaz de celebrar una victoria. En su etapa al frente de Las Palmas sumó seis derrotas y tres empates. Ahora, al frente del Real Oviedo, acumula dos empates y la derrota del estreno.

Sin embargo, en los dos últimos encuentros en el banquillo ovetense el técnico estuvo cerca de cambiar la dinámica negativa. Ante el Girona, el equipo se puso 0-2 y acabó agradeciendo el punto que rescató en el tiempo añadido.

En el partido del pasado lunes Aarón Escandell solo tuvo que ser providencial en una ocasión, en un remate de Budimir, mientras que las ocasiones ovetenses fueron bastante claras. La primera de Chaira a los dos minutos y posteriormente sendas ocasiones para Fede Viñas, que no estuvo atinado.

El mensaje del entrenador en la sala de prensa tuvo, por primera vez, ciertos matices de satisfacción y optimismo por lo visto sobre el terreno de juego. «Entendimos que el camino es un poco lo que hemos hecho ante Osasuna, aunque teniendo más acierto en el área rival», subraya Luis Carrión.

Además, el técnico asume que tienen que avanzar en algunos aspecto del juego sin olvidar que hay una máxima que nadie puede pasar por alto para competir en Primera: «Hay que pelear cada balón, cada duelo».

Entre los dos últimos encuentros de liga solo se ha producido un cambio en la alineación y fue por obligación, ya que Reina ocupó la plaza del lesionado Ovie Ejaria. El resto del equipo fue el mismo, incluida la disposición de los jugadores sobre el terreno de juego.

El técnico ha optado por mantener la defensa de cuatro, pero ha introducido un par de cambios en relación con lo que venía haciendo Paunovic. En el centro David Costas es el acompañante deDavid Carmo. Eso da al equipo una mejor salida de balón, ya que el angoleño maneja el desplazamiento en largo, mientras que el gallego tiene claridad de ideas para avanzar. La otra novedad en la zaga está en el lateral izquierdo, donde Javi López ha mandado al banquillo a Rahim.

Sin embargo, la principal novedad hasta ahora está en el centro del campo, con la presencia de Fede Viñas, un delantero, como inquilino de la banda derecha. Desde ahí, el uruguayo tiene la misión de tratar de llegar al área en busca de los centros que se puedan producir.

La presencia del internacional uruguayo en la derecha ha relegado de manera definitiva a Hassan al banquillo. Una decisión que supone también perder profundidad por las bandas. Lo que no ha tocado Carrión es la presencia de Dendoncker como ancla o Rondón, que sigue siendo la primera opción como referencia ofensiva.

En lo que ha cambiado el estilo es en la salida de balón, ya que son escasas las ocasiones en las que Aarón saca en largo. Lo habitual es salir combinando con los centrales o los mediocentros que bajan a recibir.