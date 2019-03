Retomar la senda del triunfo Juan Antonio Anquela, en una sesión esta semana en El Requexón. / MARIO ROJAS El Real Oviedo se enfrenta hoy al Mallorca, rival directo, con la aspiración de acercarse al 'play off' | La vuelta de Folch al centro del campo se perfila como la única novedad en el once azul esta tarde en el estadio de Son Moix RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Sábado, 9 marzo 2019, 03:14

El Real Oviedo se enfrentará esta tarde al Mallorca en un partido en el que los azules buscan reencontrarse con el triunfo, tras los dos últimos empates. Los azules, que han ganado en cuatro de sus últimas salidas, tratarán de mantener esa buena línea a domicilio ante un rival directo en la lucha por entrar en el 'play off'.

El equipo carbayón afronta el encuentro de esta tarde con la principal novedad de la vuelta del centrocampista Folch, tras perderse el último encuentro por sanción. En principio, el catalán volverá al once para ocupar la plaza de Javi Muñoz. El resto del equipo será el mismo de la pasada jornada, aunque no está descartado algún cambio en el once, con la entrada de alguno de los jugadores de banda, como Omar Ramos o Saúl Berjón.

La única baja en los carbayones para el encuentro de esta tarde es la del defensa Carlos Martínez, que sigue lesionado. Además, el técnico dejó fuera de convocatoria, por decisión técnica al defensa Javi Hernández, que en las últimas jornadas ha ido perdiendo peso en el equipo, saliendo primero del once y ahora de la convocatoria.

Los azules no ganan en la isla balear desde la temporada 1974-1975, aunque lograron dos ascensos en la misma. Esta temporada perdieron en Copa del Rey, 1-0, y en el partido de la primera vuelta, en el Carlos Tartiere, el resultado fue de empate a un gol.

El conjunto ovetense vio el pasado domingo como se le escapaban dos puntos en el último minuto y ahora tiene que buscar una victoria para seguir reenganchado a las plazas de 'play off', antes de afrontar cuatro de los siguientes partidos como local.

La intención de los de Anquela es tratar de mantener la línea de juego que lleva desde que comenzó el 2019, pero tiene la asignatura pendiente de acertar en el área contraria, un aspecto que la pasada jornada fue decisivo para que volaran dos puntos del Carlos Tartiere, ya que el equipo generó ocasiones suficientes para haber tenido un resultado más favorable.

El técnico ha insistido durante la semana en la obligación de competir al máximo los 90 minutos y no cometer errores en la lectura del partido, como sucedió el pasado domingo ante el Lugo. Eso se hace especialmente necesario ante un rival como el Mallorca que, en su campo, es el segundo mejor de la categoría y suele sacar los partidos adelante, con un equipo que destaca por su agresividad ofensiva y búsqueda constante del área rival.

El encuentro de hoy, en caso de victoria ovetense, permitiría abrir un pequeño hueco con los perseguidores en la pelea por la sexta plaza, que parece ahora la única en juego visto el ritmo de puntos que marcar los primeros cinco de la tabla hasta ahora.

Pocas modificaciones

El técnico azul no es partidario de realizar cambios cuando el equipo funciona, pero no está descartado que, tras los dos últimos empates, el técnico piense en un pequeño paso al frente en busca de una versión más ofensiva del equipo. Ante el Lugo, en el costado derecho Anquela optó por el canterano Viti, que respondió con un buen partido y cumpliendo a satisfacción, lo que le valió los elogios del técnico. Para esta tarde, el entrenador tiene que decidir si mantiene al de Laviana, o por el contrario opta por dar entrada a Omar Ramos, que lleva unas cuantas semanas aportando desde el banquillo. A favor de Viti puede jugar que, en esa banda, el Mallorca cuenta con jugadores como Lago Junio o Estupiñán, que destacan por su capacidad ofensiva y el lavianés puede ayudar a Diegui Johannesson en las tareas defensivas.

El resto del equipo, aunque durante los entrenamientos de esta semana hubo pruebas con cuatro defensas, parece que será el mismo de las últimas jornadas. El centro de la defensa admite pocas dudas, con Carlos Hernández, por la derecha, Alanís, como libre, y Christian Fernández, por la izquierda. Mossa se mantendrá en el carril izquierdo y Diegui Johannesson, en el derecho.

El centro del campo volverá a ser el más habitual a lo largo de la temporada, con la pareja formada por Tejera y Folch. Javi Muñoz, tras ser titular el pasado domingo, tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo.

En el ataque Joselu parece que volverá a ser la opción de inicio, con Ibrahima a la espera de su oportunidad, que en los últimos encuentros está llegando cada vez antes. El técnico quiere que Saúl Berjón, un jugador clave para el equipo, vaya poco a poco adquiriendo ritmo de competición, pero todo apunta a que su inclusión en el equipo queda para las segundas partes, hasta que deje atrás las molestias que le han hecho ir perdiendo peso en el equipo.

Un aspecto del que el equipo está pendiente en los últimos encuentros son las tarjetas, ya que son tres los jugadores apercibidos de sanción. El defensa Carlos Hernández y los centrocampistas Javi Muñoz y Tejera están a una tarjeta de tener que descansar, por lo que el técnico tiene que tenerlo en cuenta a lo largo del encuentro.

La plantilla azul viajó ayer, a primera hora, a Mallorca y por la tarde realizó una sesión de activación en el hotel de concentración. El equipo regresará mañana por la mañana de la isla.