Real Oviedo: reválida azul para despedir 2018

El Real Oviedo despedirá esta tarde (16 horas) el año ante el Málaga. Lo hará en plena crisis de resultados y con su técnico, Juan Antonio Anquela, más cuestionado que nunca. El encuentro será una nueva prueba para el conjunto azul, que afrontará con numerosas bajas, hasta seis, a las que ayer se sumó el defensa Carlos Martínez. Esta circunstancia ha motivado la presencia, de nuevo, en la convocatoria de hasta cinco jugadores del filial.

La novedad en la lista del conjunto oviedista es el centrocampista Jimmy, que estuvo con el primer equipo en el partido de Copa del Rey, pero que, en Liga, nunca ha sido uno de los 18 citados por Anquela.

Más información El equipo con el mayor tope salarial de la categoría visita el Carlos Tartiere

La semana azul ha estado marcada por los rumores sobre la posible salida del entrenador jienense, que el presidente, Jorge Menéndez Vallina, disipó en la junta de accionistas del pasado martes. En la misma, mostró su confianza en Anquela y llegó a afirmar que el puesto del titular del banquillo del Real Oviedo no corre peligro. Incluso en caso de derrota esta tarde.

El centrocampista del filial Jimmy es la principal novedad en la convocatoria azul El técnico medita volver a la defensa de tres centrales para recibir al Málaga

Sea como sea, en el ambiente flota que el partido ante el líder podría ser decisivo para el futuro del técnico, ya que el equipo viene de dos derrotas consecutivas, algo que no había sucedido a lo lago de toda la temporada. Anquela se mostró tranquilo sobre su futuro y centrado únicamente en tratar de sacar el partido de esta tarde adelante. Y así lo hizo ver en su rueda de prensa del pasado lunes.

En lo futbolístico, el equipo vuelve a estar asolado por las bajas, ya que, a las ausencias ya conocidas de los lesionados Forlín, Saúl Berjón, Josely e Ibrahima y la del sancionado Mossa, se sumó ayer la del defensa Carlos Martínez, que acusó unas molestias al término del entrenamiento y finalmente se cayó de la convocatoria.

El conjunto azul lleva unas jornadas en las que acumula bajas en todas las líneas y, si hasta la pasada jornada las ausencias eran sobre todo en la línea defensiva, ahora los problemas se encuentran en la delantera, en la que el técnico deberá volver a recurrir a Toché, que no era titular desde la tercera jornada de Liga. Las ausencias de Joselu, que no estará disponible hasta después del parón de Navidad, en el encuentro frente al Numancia, y la de Ibrahima, que se perderá las próximas seis semanas de competición, hacen que el murciano goce de una nueva oportunidad en el once inicial.

Además, como viene sucediendo en las últimas jornadas, el técnico tendrá que decidir si mantiene el mismo sistema de juego de la pasada jornada ante el Granada o, por el contrario, vuelve a la defensa de tres centrales, tal y como venía utilizando en las semanas precedentes.

En el entrenamiento de ayer, el jienense ensayó con una defensa de tres centrales, en la que Carlos Hernández volvería a la derecha, mientras que Christian Fernández se situaría en la izquierda, mientras que le mexicano Alanís actuaría como libre.

En ese dibujo, los carriles quedarían el derecho, para Diegui Johannesson, mientras que al izquierdo volvería Javi Hernández, que la pasada semana fue baja por sanción. Sería el estreno en Liga del jerezano en esa posición, que esta temporada ya ocupó en el partido de Copa del Rey ante el Mallorca. Lo que parece claro es que ofensivamente ofrece menos llegada que Mossa por ese costado, pero defensivamente reforzaría la zona por la que ataca Juanpi, uno de los jugadores más en forma del conjunto de Muñiz.

En el centro del campo el técnico podría estar valorando algún cambio, como el debut de Omar Ramos como titular, en la banda derecha, mientras que la otra opción para esa posición podría ser el estreno como titular a Viti, que hasta ahora solo ha tenido unos minutos.

Sin embargo, esta semana hay una duda más: conocer quién será el acompañante de Tejere en el medio centro. Hasta ahora Folch parecía ser fijo, pero no está descartado que el técnico pueda optar por una versión más ofensiva, dejándolo en el banquillo para que su posición la pueda ocupar Javi Muñoz o bien Boateng, que en las últimas jornadas apenas había tenido minutos. Ante las muchas ausencias, no está descartado que el centrocampista del filial Jimmy disponga de sus primeros minutos, pero no parece que vaya a ser como titular. El que parece seguro en la banda izquierda del centro del campo es el panameño Yoel Bárcenas.

La alineación del conjunto ovetense podría ser la formada por Champagne; Carlos Hernández, Alanís, Christian Fernández; Diegui Johannesson, Tejera, Folch, Javi Hernández; Omar Ramos, Toché y Bárcenas. En el banquillo se quedarían Alfonso, Javi Muñoz, Boateng y los jugadores del filial Josín, Viti, Jimmy y Steven. El equipo se concentró ayer por la noche en el hotel Ayre, donde permanecerá hasta un par de horas antes del encuentro.