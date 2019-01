Richard Boateng ya es nuevo jugador del Alcorcón Richard Boateng. / A. D. A. El Real Oviedo anunció ayer la cesión del centrocampista ghanés al conjunto alfarero para lo que resta de la presente temporada R. J. GARCÍA OVIEDO. Martes, 29 enero 2019, 02:42

El centrocampista ghanés Richard Boateng jugará lo que resta de la presente temporada cedido en el Alcorcón, tal y como confirmaron ayer ambos conjuntos en sendos comunicados.

La baja del jugador no será cubierta, en principio, por el conjunto azul que contará para lo que resta de temporada con una plantilla de 18 jugadores profesionales, además de los del filial.

La incorporación del centrocampista se comenzó a fraguarse la pasada semana cuando el equipo madrileño trasladó al futbolista su interés en contar con sus servicios para lo que resta de temporada. El conjunto ovetense no se opuso a su salida, ya que en la actualidad no está contando con muchas oportunidades por parte del técnico, que apenas le ha dado minutos en los últimos meses.

En el comunicado en el que se anunciaba la marcha del futbolista, el club azul informaba que «el Real Oviedo y el jugador Richard Boateng han acordado, a petición del futbolista, su cesión a la AD Alcorcón hasta el 30 de junio». Además, se recuerda que el medio ghanés tiene contrato con el conjunto azul hasta el 30 de junio de 2020.

El futbolista, de 26 años, llegó esta campaña al Real Oviedo procedente del Melilla de Segunda B, tras una buena temporada en la que logró 14 goles en 31 partidos.

Boateng comenzó la temporada como titular y jugó los seis primeros partidos de inicio, pero luego su presencia en el equipo se fue difuminando hasta ser prácticamente testimonial en las últimas jornadas. El cambio de sistema de Anquela, cuando pasó a jugar con tres centrales y dos medios centros, relegó al ghanés al banquillo, ya que Folch y Tejera se convirtieron en indiscutibles e incluso Javi Muñoz le adelantó en las preferencias del técnico.

El futbolista realizó ayer sus primeras declaraciones como jugador del Alcorcón a los medios del club madrileño y afirmó que «cuando me vino la opción de venir aquí, me pareció muy interesante» y añadió que «el equipo está muy bien y tiene un proyecto del que me gusta formar parte».

La idea del club azul es no cubrir la marcha del centrocampista con ninguna incorporación. La intención es que el centrocampista del filial Jimmy tenga más presencia en el primer equipo, ya que es un jugador del agrado de Anquela y que está ofreciendo un buen rendimiento en el Vetusta.

Jimmy es un mediocentro con buen manejo de balón y que puede jugar como pivote e incluso en una posición más adelantada. En las últimas semanas es habitual en los entrenamientos del primer equipo. Esta temporada fue convocado por Anquela en una ocasión, en el encuentro ante el Málaga, pero no llegó a debutar.