«Quiero seguir en el Real Oviedo» Richard Boateng, en El Requexón. / LORENZANA Richard Boateng. Centrocampista del Real Oviedo El ghanés, que aguarda más oportunidades, quiere cumplir «como sea» su contrato con el Real Oviedo MARÍA SUÁREZ OVIEDO. Miércoles, 26 diciembre 2018, 02:33

El mediocentro carbayón, Richard Boateng, quiere seguir peleando por minutos en un club, el Real Oviedo, que se ha convertido ya en un paso fundamental en su carrera. El futbolista, que jugó las primeras seis jornadas de manera consecutiva, perdió el puesto con la vuelta al once de Folch. La falta de minutos hizo que se llegara a hablar de una supuesta salida del ghanés en el mercado invernal, tesis que el propio jugador desmonta en declaraciones realizadas a EL COMERCIO antes del comienzo de las vacaciones navideñas. El pivote insiste en que su única idea es aportar al equipo de cara a cambiar la racha y se marca como objetivo personal pelear por los objetivos colectivos del club.

Más Real Oviedo Asturias y Ghana, un poco más cerca

Boateng confiesa que tanto él como su familia están encantados en Oviedo y se muestra «agradecido» por formar parte de un club que ha supuesto para él un salto profesional tanto en lo personal como en lo deportivo. El ghanés, acostumbrado a jugar en puestos más ofensivos, no tiene problema en adaptarse a lo que el técnico, Juan Antonio Anquela, le pida. El jugador defiende además el papel del jienense al frente del vestuario en el momento en que más se ha cuestionado al entrenador azul. Para el africano, Anquela siempre hace «todo lo posible» para ganar los partidos, pero son los resultados y la suerte los que no les han favorecido en este último mes. El carbayón volvía a disputar minutos, saliendo desde el banquillo, en la última jornada ante el Málaga, partido para el que los menos habituales debían solventar las numerosas e importantes bajas que sufre el equipo carbayón. El propio Boateng explica que todos los jugadores disponibles están preparados para ello, aunque reconoce que las lesiones están fastidiando al bloque y que será una cuestión a tener en cuenta en la segunda vuelta. Él mismo tuvo que parar hace unas semanas para recuperarse de unas molestias en el aductor de las que cuales ya está totalmente recuperado.

En lo personal, 'Boa' se muestra especialmente agradecido a la afición, de la que percibe un «cariño» que no esperaba en su primer año y que sabe que es muy complicado de lograr en un club tan exigente como el Real Oviedo.

-Llegamos al parón navideño, e imagino que habrá vivido momentos mejores y peores en el equipo.

-¿Cuál es el balance que hace Richard Boateng de estos meses en Oviedo?

-Los primeros meses aquí han sido bonitos, en el campo obviamente esa sensación la marcan las buenas y las malas rachas, pero lo más importante es poder seguir luchando hasta el final por el objetivo del equipo. Queda mucho aún.

-Empezó disputando minutos como titular, luego volvieron jugadores que empezaron el año lesionados y la situación cambió. ¿Cómo le afectó perder el hueco en el once?

-Tengo las mismas ganas y la misma motivación que cuando llegué, la temporada es muy larga y pasan muchas cosas. Lo importante es que yo voy a seguir luchando y trabajando, como siempre, por tener las mismas sensaciones que al principio sobre el césped. Estoy trabajando en ello y la verdad que me encuentro muy bien.

-¿Cómo ha sido ese salto de Segunda B a Segunda División?

-El salto ha sido muy grande y eso lo valoro mucho, porque si me hubieran dicho hace un tiempo que iba a fichar por un equipo tan grande como el Oviedo no lo hubiera creído. El cambio ha sido muy grande.

-¿Se nota especialmente ese salto al darlo en un equipo como el Oviedo? ¿Es especialmente mediático todo lo que acontece en el club?

-Hasta que uno no está aquí no vive realmente lo que es el Oviedo, y yo realmente tengo que dar las gracias por poder formar parte de este club. Estoy viviendo el profesionalismo en un club grande, y para mí eso supone un paso muy bueno de mi carrera. No lo habría imaginado.

-Con más o menos minutos, parece que se ha ganado el cariño de la afición, que lo valoró como mejor jugador del mes cuando tenía el puesto en el once. ¿Siente ese reconocimiento de la grada aunque ya no esté disfrutando de la titularidad?

-Siento el apoyo de la afición siempre, y me hace muy feliz ese cariño que demuestran hacia mí. Es algo que no esperaba, mucho menos siendo mi primer año. Sé que no es nada fácil para un jugador lograr ese reconocimiento por parte de la grada, así que lo aprecio mucho y es algo que valoro especialmente.

-¿Por qué cree que ha sido? ¿Qué es lo que hace Boateng sobre el césped que convence al oviedismo?

-'Boa' siempre intenta hacer lo que le pide el míster: trato de ser intenso y eso implica ser el futbolista que he sido desde que llegué a España. Siempre intento llegar a todo, trabajar y aportar en el campo para ayudar al equipo a sacar los resultados. Eso es lo verdaderamente importante del trabajo de cada uno, darlo todo para que los resultados salgan.

-Llegó al club con un perfil más ofensivo, tirado a banda o jugando en la mediapunta. En Oviedo le hemos visto en mediocampo, en función de las necesidades que tenga el equipo. ¿Cómo se encuentra ahí?

-Yo siempre intento hacer lo que me pide Anquela, si me quiere en banda, me tiro a la banda, y si me quiere atrás, me voy más atrás. Si me pidiera ir hacia adelante, lo haría también. Yo siempre hago todo lo posible por adaptarme a donde se necesite la ayuda, y así lo seguiré haciendo.

-En las últimas semanas le hemos visto un poco renqueante con algunas molestias y entrenando al margen. ¿Cómo se encuentra físicamente? ¿Están subsanadas?

-Físicamente me encuentro mucho mejor que semanas anteriores. Es cierto que tenía una pequeña molestia en el aductor, la tratamos durante estos días y me encuentro muy bien ya.

-Al equipo le están lastrando las lesiones, ¿es especialmente importante tomar la decisión de parar cuando uno tiene ese tipo de molestias? ¿preocupa la situación de la enfermería?

-Las lesiones nos están fastidiando mucho, vamos a intentar que en la segunda vuelta no ocurra eso. Ha habido muchas lesiones y eso, lejos de ayudar en un momento difícil de la temporada, nos ha complicado las cosas más aún. Falta mucha gente pero eso no nos quita ni la ilusión ni la competitividad. El que sale al campo sabe lo que tiene que hacer, y si da el 100% está dando lo que necesita el equipo.

-El equipo parece mejorar por momentos en el juego pero no se traduce en victorias, ¿eso lastra al grupo?

-En el juego vamos muy bien y nos asociamos bien en el campo, pero a esto no se gana por méritos. Tenemos que seguir luchando y peleando para que esa evolución se transforme en resultados y confiamos en que trabajando llegarán.

-¿Se sufre más en las malas rachas cuando no se dispone de minutos?

-En algunos momentos sí que hace falta ser fuerte mentalmente, pero tenemos que quitar los pensamientos negativos, porque no aportan. Nos centramos en los positivos para seguir en esta línea, porque estamos convencidos de que le podemos dar la vuelta en cualquier momento.

-En su caso se llegó a hablar de querer salir, y de varias ofertas para dejar el Oviedo en mercado invernal. Incluso de que esa era su voluntad. ¿Boateng quiere seguir en Oviedo?

-Claro que quiero seguir en Oviedo, tengo contrato y lo quiero cumplir como sea. Quiero seguir en el Oviedo y en la ciudad, porque tanto mi familia como yo estamos muy a gusto aquí y la temporada es muy larga.

-Las dificultades de este último tramo del año parecen haber sido más de las esperadas al principio, ¿cómo han afectado los resultados? ¿cómo ve a Anquela en el momento en que más se ha cuestionado su papel?

-Yo al míster lo veo cada semana haciendo todo lo posible para ganar los partidos, y son los resultados los que no le están favoreciendo. Pese a todo está en una línea buena para el equipo, ha sido así desde el inicio de temporada. Lo que pasa que trabajamos mucho y nos está faltando la suerte necesaria. Tenemos lesiones o nos estrellamos contra los palos, la fortuna no nos acompaña en el campo lo suficiente como para ganar los partidos.

Síguenos en: