Real Oviedo Real Oviedo | Rozada: «Lo defensivo es una cuestión de equipo» El técnico ve al equipo con opciones de engancharse este mismo fin de semana si gana al Zaragoza MARÍA SUÁREZ Viernes, 27 septiembre 2019, 14:56

El entrenador del Real Oviedo, Javi Rozada, analizó las causas por las que a los azules se les volvieron a escapar los tres puntos en Ponferrada, cómo ha sido la semana de trabajo -la primera completa para él- y de qué manera quiere que siga creciendo el bloque. El ovetense mostró su preocupación por la faceta defensiva, que es una «cuestión de equipo», y abogó por instaurar «hábitos» desde los que el equipo siga creciendo, aunque lo fundamental ahora es sumar una victoria que puede dar un impulso importante al club de cara a enganchar a equipos con pocos puntos, aún a tiro de los azules.

El técnico quiere ayudas al compañero y los menores errores colectivos posibles. Además de tener claro el once para el domingo avanzó que saben perfectamente lo que tiene que hacer para derrotar a un Zaragoza que sigue invicto y que no sabe lo que es ir por debajo en el marcador.

Evolución del equipo desde su llegada

«Me tomo mi trabajo como una responsabilidad muy grande, no podemos fallar. Intento estar concentrado en ayudar al equipo a ganar y no pensar mucho más, porque además de ser entrenador soy de Oviedo y del Oviedo.»

«Nuestra primera semana fue muy complicada, se ha notado la diferencia, porque tener más días nos permitió estructurar bien el trabajo y tocar ciertos aspectos que el equipo necesitaba. Llegaremos en mejores condiciones que a los dos partidos anteriores. El mensaje poco a poco se va entendiendo y cada día se convencen más de que es lo mejor. Tienen experiencia y un respeto máximo.»

«Lo mental se trabaja y mejora a diario y es de cada uno, no solo llegar y dar una charla. Se crece desde los buenos hábitos porque ganar es lo importante pero también ayuda crear una identidad con la que liberarse para lograrlo. Están preocupados por no ganar pero los veo con ganas, actitud y concentración. Están preparados.»

Los fallos del equipo en El Toralín

«Lo que más me preocupa es el tema defensivo porque nos hacen goles con mucha facilidad. El que le sirvió a la Ponferradina para empatar viene de hasta seis fallos individuales: se habla de Christian porque sale de zona pero no es solo eso: Saúl no va a una disputa, Borja intenta girarse y la pierde, Carlos no está bien en la marca de Yuri, Lucas no hace la cobertura y Nereo se queda a media salida.»

«Nada nos va a ayudar a ganar confianza tanto como tener resultados positivos, con ellos los jugadores están más sueltos y rinden mejor. Lo que más me molestó de la derrota del otro día fue que en las caras se veía que íbamos a perder, y eso no puede ser.»

«Si hay un fallo, otro ha de subsanarlo, hay que hacer ayudas y morir por el compañero. Lo importante es no cometer errores colectivos, y si se dan, sobreponerse a ellos, porque en Segunda no se puede regalar. A nosotros no nos están regalando los goles.»

El partido ante el Zaragoza

«Es un partido que, con tantos equipos en seis y siete puntos, puede servirnos para volver a engancharnos. Les hablé de las situaciones que se van a encontrar porque el Zaragoza es un equipo muy particular, además no saben lo que es perder ni ir con el marcador en contra. Sabemos lo que tenemos que hacer para ganar»

«El once lo tengo más o menos decidido. Solo hay una baja, la de Arribas, y entrará gente que no está entrando porque tenemos otra semana con tres partidos. Quiero que todo el mundo se vea importante.»