Rozada espera que el filial «sea valioso para el primer equipo» Domingo, 14 julio 2019, 01:44

El entrenador del Vetusta, Javi Rozada, no dio demasiada importante al amistoso de ayer porque «son partidos que no dicen la realidad».» La gente está sin chispa y sin fatiga. Teníamos menos carga y creo que se notó», explicó. No obstante, dijo que está contento «con la actitud, con querer jugar en campo contrario».

Respecto a cómo se presenta la temporada, explicó que la afronta «contento». «El año pasado hubo cosas duras al final, pero estoy muy contento de estar aquí», dijo y destacó que «el club confía y cree en mí y estoy contento de poder trabajar aquí, con mi gente». Además mostró su esperanza en que «este equipo sea tan valioso para el club como la anterior generación».