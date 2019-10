Real Oviedo Real Oviedo | Javi Rozada: «Lo extra deportivo no va a afectar al equipo» Semeya Press El técnico no cree que la marcha de Del Olmo vaya a afectar al equipo en lo deportivo aunque recalcó lo «querido» que era el mexicano en el vestuario MARÍA SUÁREZ Viernes, 11 octubre 2019, 13:44

El entrenador del Real Oviedo, Javi Rozada, analizó en la previa al partido frente al Albacete cómo llega su equipo a un choque en el que espera brindar los tres puntos a Joaquín del Olmo. La salida del club del asesor deportivo del Grupo CARSO ha sido una noticia «dolorosa» para un vestuario en el que es «querido» pero al que no va a afectar en lo deportivo.

Rozada tiene ante sí el reto de derrotar en su casa a un Albacete que lleva seis jornadas con la puerta a cero y cuyo juego varía «en función del rival». El técnico reconoció que la primera opción para Sangalli es volver al ataque y que, si son capaces de imponer su ritmo al del Albacete, los azules están «capacitados» para volver con los tres puntos a Oviedo.

La mejora más urgente, aclaró el ovetense, pasa por defender bien las segundas jugadas y mantener la concentración del equipo hasta el final de partido. Rozada está convencido de que «con cabeza» el equipo mejorará su rendimiento en esos tramos y no desperdiciará el trabajo del resto de partido.

La salida de Joaquín del Olmo

«La semana no fue como nos gustaría, en el sentido de que tuvimos una baja muy importante en el día a día, y duele. Mi relación personal era muy buena, pero el fútbol es así y tiene estas cosas. Le deseo lo mejor a nivel personal y profesional y pensamos en Albacete que es de lo que se trata, como dijo en su despedida. Queremos regalarle esa victoria porque fue él quien confió en todos los que estamos aquí».

«Yo agradecido por la confianza. Al final soy un hombre de la casa, estaba en el filial y ahora me toca estar aquí. Es una situación delicada pero ese apoyo del club te da tranquilidad para trabajar y tomar decisiones. Agradecido al Consejo, a Arturo, a César y a todos. Toca responder con trabajo y resultados».

«Lo extra deportivo no va a afectar en el campo porque los jugadores son profesionales. Saben cómo son los clubes y que se toman decisiones como en las empresas. Los jugadores tienen que aislarse de eso, ellos entrenan bien y se centran en el albacete, así que vamos a llegar bien. Joaquín era una persona querida en el vestuario y el mejor regalo es sacar esos tres puntos y brindarle la victoria en Albacete».

Las segundas jugadas, objetivo a mejorar

«Defendimos muy mal las segundas jugadas, es algo que tenemos que analizar, y es cierto que salíamos del descenso si ganábamos pero lo importante es no despistarnos y trabajar. Yo al equipo lo vi con personalidad, yendo a por el segundo gol aunque no lo metió desgraciadamente. Cualquier equipo de la categoría te puede meter gol en esos últimos momentos. Lo que me preocupa es que el equipo siga compitiendo y con las ideas claras. Quedan 32 partidos, es una locura y tenemos que seguir con ese objetivo».

«Lo más urgente es mejorar la lectura en las situaciones de segundas jugadas y balón parado. Ya sufrimos un par de ellas en Tenerife, y hay que mejorar esas jugadas, que creo se dan así por la situación clasificatoria. El otro día en el gol del empate del Numancia tenia que haber gente colocada en los rechaces, no teníamos que estar colocados así y lo habíamos hablado. Sin embargo atacaron todos el balón y eso generó espacios en el rechace. Lo que quiero mejorar es que tengamos cabeza en esos minutos para no tirar todo lo que hacemos bien el resto del partido. Del 80 en adelante el equipo tiene que tranquilizarse, hay que tener cabeza porque en esas situaciones no lo venimos haciendo bien».

«El bloque está cada vez más convencido, es la segunda semana realmente de trabajo y cada vez veo al grupo mas suelto. Tenemos que trabajar en que el jugador vea por qué se hacen las cosas».

El partido ante el Albacete: un rival incómodo

«Juega mucho en función de su oponente, todo lo que hace va muy en función al rival que se encuentra. Es incómodo y te hace un ritmo de partido que no te interesa, lento y con mucho balón parado. Nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer allí. Estuvimos viendo vídeos, y tienen jugadores arriba muy determinantes pese a las bajas, y gente por fuera que te puede hacer mucho daño. Sabemos qué tipo de partido tenemos que hacer y creo que estamos capacitados para ganar».

«El partido que se dé va a depender un poco de cuál de los dos se imponga porque jugaremos a cosas distintas. Espero que sea con ritmo y que nosotros tengamos personalidad y el balón en zonas donde les podamos hacer daño. Dejar la portería a cero en seis partidos creo que es de diez y cuesta hacerles ocasiones si nos llevan a su terreno. El que se imponga tendrá mas opciones de ganar».