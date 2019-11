Real Oviedo | Rozada: «Michu quiere que nos centremos en el Huesca»

El entrenador del Real Oviedo, Javi Rozada, analizó la situación del equipo azul horas después de la dimisión de Michu como secretario técnico. Un puesto en el que el propio Rozada destacó que el ovetense «hizo más cosas de las que parecen» y que mientras no cubierto de nuevo —algo que espera que pase en los próximos días— estará reforzado por César Martín y Lalo Rergis, responsable este último de esa parcela en la cantera.

El técnico no quiso adelantar temas relacionados con el mercado invernal, sobre lo que se sentará a hablar con quien venga a la dirección deportivo del mismo modo que ya lo había hablado con Michu y abogó por centrarse en un partido, el del Huesca, en el que el equipo se juega lo más importante: no caer en la zona de descenso de nuevo. El de El Alcoraz, además, es para el ovetense uno de los partidos más complicados del año por tratarse de un rival muy poderoso como local y que, por juego, es para él el mejor de la categoría.

Para ese encuentro llevará consigo a 18 futbolistas, entre los que no estarán Saúl, que sigue arrastrando la sobrecarga que le impidió salir de inicio ante el Almería, y tampoco Joselu, con plan de recuperación específico, ni Johannesson, descarte habitual que además sufre una gastroentiritis. El descarte técnico restante es Lucas, el otro lateral derecho del equipo. En el capítulo de bajas por sanción está Tejera y su puesto lo ocupará en la convocatoria Riki, del Vetusta.

El día a día tras la salida de Michu

«Es raro porque al final lo primero que hacía al llegar a El Requexón era ir a hablar con él. Pierdes una parte importante del día a día, y es desagradable porque me hubiera gustado que estuviera aquí, y seguir hablando del Huesca.«

«Es una decisión suya y la respeto. Es cierto que a mí me pusieron aquí mi trabajo, César y el Consejo, pero él nos ayudó desde que llegamos, teníamos una forma de ver el fútbol parecida y mucho en común, también lo hablado para diciembre.«

«Michu es un oviedista de pro, hizo cosas muy importantes e interesantes en el club, más de lo que parece aunque no debiera decirlo yo.«

El mercado invernal y la llegada de un nuevo director deportivo

«Hablé ayer con el presidente, me llamó para transmitirme tranquilidad. Están mirando opciones, vendrá otra persona a ocupar el cargo de Michu me imagino. Hasta entonces, que nos sentaremos a hablar, hay más gente en el club como César Martín o Lalo Rergis, serán quienes nos ayuden hasta entonces.«

«El fútbol cambia en 24 horas, cuando menos lo esperas. Borja estaba sin jugar, pensando si le cederían y en un mes y medio le ha cambiado la vida. En el fútbol pasan muchas cosas y hay que estar preparado. Diciembre está muy lejos y lo que tienen que hacer es seguir entrenando con el mismo compromiso.«

«La persona que venga vendrá un poco en consonancia con el cuerpo técnico y el Consejo, reforzaremos lo que necesitemos pero no diré el qué. Han salido cosas que en teoría yo pedí y son mentira. Los jugadores saben de sobra lo que pedí, pero no lo voy a decir aquí«.

Su rol y continuidad en el club

«El fútbol profesional es así, desde que llegué salieron Joaquín y Michu. Lo que queda es ser profesionales, seguir adelante y ganar en Huesca. El propio Michu me escribió ayer diciendo que nos centráramos en eso último.«

«Michu quería contar con nosotros, acabo contrato en junio, pero es muy pronto. Lo importante ahora es hablar del equipo y de la situación, que no es fácil porque vienen partidos complicados y me gustaría que se hablase del Huesca.«

«La responsabilidad que yo siento es la clasificación, la de sacar al Oviedo de ahí abajo. Lo figura del entrenador es importante pero lo único que me preocupa es ganar para no volver al descenso. Hay que ganar en El Alcoraz para llegar al derbi en una zona buena, que no es fácil salir de ahí abajo. Nos está costando y mucho más que nos va a costar.«

El partido ante el Huesca y el estado de ánimo del equipo

«El presidente me dijo que hablaría con ellos, va a viajar a Huesca, y también César. No hay que volverse loco. El jugador ha de ser profesional porque estamos a 48 horas de un partido importantísimo en Huesca y hay que darle normalidad a esto. Los vi dolidos por la situación, porque estaban contentos con él, pero son profesionales. Los que tienen experiencia porque la tienen y los que no, porque me conocen y están tranquilos.«

«Es un rival que tiene menos puntos de los que se merece pero por juego es el mejor de la categoría para mí. Somete mucho al rival en El Alcoraz, lo he visto en todos los partidos anteriores, muy superior al contrario. Tenemos que ser un equipo, jugar mucho con el corazón.

«La defensa de cinco con carrileros es una opción que tenemos, de inicio como en algún tramo de partido. A mí me gusta que sea una solución dentro del partido y la trabajamos por eso.»

«Marco está disponible para jugar y Lolo volverá al once. Sin tejera está claro que perdemos experiencia, pero tengo mucha confianza en Lolo, Jimmy y Cortina y esa falta de bagaje la supliremos con ilusión y talento. Lo van a hacer bien y además el mediocampo es clave para ganar al Huesca.«