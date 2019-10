Real Oviedo | Rozada: «A un rival con tanta individualidad solo lo puede parar un buen colectivo»

El entrenador del Real Oviedo, Javi Rozada, destacó la evolución de su equipo, con el que cada vez confiesa estar «más contento», pero quiso contextualizar la situación en la que están los azules ahora: por primera vez fuera del descenso en lo que va de año.

El ovetense recordó que perder un partido te devuelve al penúltimo puesto e hizo hincapié en que es fundamental centrarse únicamente en el partido ante el Girona, un rival plagado de individualidades y futbolistas determinantes al que el Oviedo solo pondrá derrotar si saca «su mejor versión» como colectivo.

El entrenador carbayón descartó que Bárcenas vaya a salir de inicio, aunque lo contempla como cambio, y avanzó que Juanjo Nieto tiene «muchas posibilidades» de entrar en el once tras su buena segunda mitad en Albacete. El propio Rozada aprovechó la previa para destacar el trabajo que hace Joselu, que cree que no valora lo suficiente ni el propio jugador, y el papel de Berjón, que no solo ha jugado los últimos encuentros a un nivel de Primera División sino que es uno de los responsables de la gran adaptación del cuerpo técnico al vestuario.

El duelo ante el Girona: la importancia del colectivo

«Trabajamos contextos de lo que hacen arriba, porque no es solo Stuani, el peligro lo llevan muchos jugadores que son determinantes individualmente y nosotros lo que tenemos que hacer es pararlo colectivamente. Tenemos que ser un colectivo muy bueno, solidario y que esté junto, muriendo por el de al lado. Yo convencido de que estamos capacitado para ello».

«Preparamos el partido bien porque sabemos el rival que viene y ojalá mañana sea la primera victoria en el Tartiere y empiece la nueva liga que esperamos. Ellos tienen futbolistas muy determinantes en todas las líneas del campo y tendremos que dar nuestra mejor versión, la más reconocible».

«Sabemos que dejando la portería a cero lo normal es sumar de tres en tres. Cada vez veo mejor al equipo, la línea defensiva sola por sí misma no soluciona eso, creo en el tema colectivo, y el otro día lo trabajé bastante: el gol del Albacete es de linea defensiva y de pivotes, atrás se ven más los errores. Hay que trabajarlo, pero cada vez hay menos. Se trata de solventar esas situaciones para que los de arriba jueguen mas liberados».

«No creo que la situación de Cataluña afecte al Girona. Al final esto es fútbol... vienen en un charter directo y el futbolista estará centrado en lo que debe, que es venir aquí y competir de la mejor manera posible. Son profesionales, el Girona hace las cosas bien y seguro que habrá sabido aislar a los suyos».

La evolución del equipo desde su llegada

«No es un tema de Rozada, ni de Benavides ni de Berto. Somos un cuerpo técnico joven que llegó con una ilusión grande, y también con responsabilidad, porque no es lo mismo entrenar aquí que en otro sitio. Desde que llegué lo mejor ha sido el vestuario, que me ha facilitado todo mucho. Sé qué tipo de jugadores son e intento sacarle el máximo a cada uno para que como colectivo lo den todo. No me centro en que Rozada salva esto, sino en que siga creciendo el colectivo».

«Confío mucho en este equipo porque cada partido mejora lo anterior, pero esto es muy duro y requiere un esfuerzo mental y físico cada domingo».

«Lo peor no eran los puntos sino las sensaciones, las dudas que había y que mentalmente estaban destrozados. No fue fácil, Extremadura y Ponferradina fueron duelos muy complicado, no estaba acostumbrado a que un equipo mío diera esa imagen. Encontramos soluciones, sabemos la igualdad que hay y pudimos ganar dos partidos, pero también los pudimos perder. Sabemos que hay que estar muy preparados en todos los partidos y el equipo se acerca cada vez más a lo que quiero, y con ello a las victorias».

«Ganar siempre refuerza, pero ni antes del Albacete y el Tenerife éramos un muy mal equipo ni ahora somos el mejor equipo. Somos uno en crecimiento, que está creando una identidad, y lo que intentamos es preparar los partidos de la mejor manera posible.

La regularidad, el objetivo más inmediato y real del técnico

«Es una semana bonita, después de una victoria, pero sabemos de dónde venimos, dónde estamos y que prácticamente estamos en descenso. empatados con el rival que lo marca».

«Hay que centrarse en el partido del domingo. A los jugadores les digo siempre que quedan 31 partidos, que puede pasar de todo, pero que la clasificacion ya nos irá poniendo donde tengamos que estar. Va a haber momentos más arriba y otros más abajo, lo que tenemos que hacer es tener una regularidad y competir cada partido hasta ahora. El equipo viene de donde viene, el domingo pierdes y te puedes poner penúltimo. No puedes pensar en eso. Sólo competir con la ilusión que lo venimos haciendo».

«Somos un equipo que sumó en cinco partidos un punto y ante equipos con menor tope, no creo que haya que mirar play off. Si la afición nos ayudó por algo fue porque vio al equipo darlo todo. Nos van a pedir siempre que nos esforcemos al máximo y compitamos del 1 al 95, dando eso habrá una comunión perfecta. Nos centramos en lograr la primera victoria en casa, no sé para lo que va a dar este equipo pero vamos a competir cada partido».

Berjón, Joselu, Arribas, Nieto y Bárcenas

«Saúl tiene un talento descomunal, lo que pasa que se le exige al que más por ser de la casa. Yo le veo bien, pero es que nunca le he visto mal. Pretendemos que juegue como estos últimos partidos siempre, y si fuese así estaría en un Madrid, Barcelona o Valencia. Es muy determinante y tiene un compromiso bestial, además está ayudando mucho al cuerpo técnico, no es fácil llegar a un vestuario».

«He hablado con él, no comentó nada. Es una persona muy querida por cómo es fuera del campo pero también por lo que da dentro. Es muy injusto consigo mismo en esa carta. Hace un trabajo que no se ve, fue fundamental ante el Zaragoza y el Numancia, porque hace muchas cosas que la gente no valora, y yo sé que va a ser muy importante. A parte del trabajo siempre ha metido goles, y sé que se va a ver su mejor versión. Ojalá todos los jugadores tuvieran su amor propio, buscando estar a la altura de la apuesta que se hace por ellos».

«Arribas está en la recta final de su recuperación, esperamos incorporarlo al grupo la semana que viene, pero irá poco a poco. Bárcenas viene de un viaje largo y de jugar 90 minutos el martes, irá convocado pero si sale será como cambio, que también nos puede dar mucho. Juanjo Nieto tiene opciones de jugar, ha dado un paso adelante y será mañana cuando resolvamos las dudas que nos quedan, pero tiene muchas opciones de salir de inicio».