Sangalli: «El balance no puede ser bueno, queríamos estar arriba» El extremo mostró su incomprensión respecto a la entrada de público en las últimas jornadas y solo en ciertos estadios. «Es inimaginable que pueda haber gente en el Anxo Carro y no en el Tartiere» Sangalli, en un entrenamiento. / pablo lorenzana MARÍA SUÁREZ Viernes, 14 mayo 2021, 12:43

El Real Oviedo continúa preparando el choque ante el Málaga (lunes, 19 horas), un choque al que no podrá acceder la afición azul dadas las cifras de incidencia acumulada del Principado. Ese tema es uno de los que ha tratado en rueda de prensa el jugador azul, Marco Sangalli, que compartió su incomprensión respecto a que vaya a haber público «solo en ciertos campos».

«No entiendo muy bien que en una liga en la que ya llevamos 38 jornadas vaya a poder volver el público en unos campos sí y en otros no. Es inimaginable que el Lugo vaya poder meter gente en el Anxo Carro -en torno a 2.000 personas- y nosotrso en uno de los campos con mayor capacidad de Segunda y tras semanas con público en otras categorías, no«, reflexionó el futbolista azul.

En ese duelo los carbayones aspiran a sumar los 50 puntos que a priori darán la permanencia este año, un objetivo sobre el que tienen puesta «toda su ilusión» tras un año en el que «el equipo ha sido una montaña rusa» y cuyo balance bien «no puede ser bueno, porque el club pretendía estar más arriba». La buena noticia de la sesión de trabajo fue el regreso a la dinámica grupal de Juanjo Nieto tras su ausencia del jueves.

El balance del año: «el equipo ha sido una montaña rusa»

«La valoración que se pueda hacer de la temporada es compleja. El equipo ha sido una montaña rusa y buena no puede ser, porque el club pretendía estar más arriba. El equipo ha trabajado bien durante todo el año, pero hay veces que aunque lo hagas, por diferentes motivos, los resultados no se dan. Intentaremos cerrar la temporada lo antes posible para pensar ya en la que viene.»

«Cuando estás en la situación en la que estás, aunque es menos agónica que la del año pasado, es porque el equipo ha hecho cosas mal durante el año. Creo que es bueno analizarlo a final de año, sacar conclusiones y mejorarlo el año que viene.»

La posible continuidad de Ziganda

«El míster me ha dado mucha confianza y yo he tratado de devolvérsela a él. Quizá los resultados no son los que esperábamos, pero el trabajo durante el año en El Reque creo que ha sido muy bueno y cualquier jugador de la plantilla lo sabe. Quizá hay que cambiar algunas cosas, pero yo creo que el trabajo ha sido bueno durante el año y seguro que lo haría fenomenal.»

«¿Que es necesario para luchar por algo más? Estas preguntas no son para un futbolista, un jugador tiene que limitarse a entrenar, intentar estar disponible todo el año y hacerlo lo mejor posible. La proyección de club y de objetivos creo que debe hacerse a principio de temporada y no sobre la marcha, y que es algo que corresponde a la estructura del club no a uno de sus jugadores.»

La vuelta de público a los campos esta jornada

«A nivel personal tampoco entiendo muy bien que en una liga en la que ya llevamos 38 jornadas vaya a poder volver la afición en ciertos estadios y en otros no. Menos cuando ha habido fútbol en distintas categorías, y con espectadores. Nosotros con un estadio de esta capacidad, de los que más de segunda, resulta inimaginable que no podamos meter la gente que sí se va a meter en el del Lugo.«

«Al final son decisiones que vienen desde arriba y ojalá la gente del Tartiere pueda ver algún partido de aquí a final de temporada, y disfrutar con ello. Es lícito que te reciban como quieran, pero creo que tras año y medio reinaría más la ilusión de poder ir al fútbol, ver jugar un partido y vibrar con el deporte, que otra cosa.«

La empresa de sumar 50 puntos ante el Málaga

«Es verdad que en casa nos está costando, pero ya sacamos adelante la final del otro día ante el Sabadell y afrontamos con mucha ilusión el partido de este lunes. Por lograr los 50 puntos y por darle esa tranquilidad a nuestra afición.«

«Ganar sería un gran paso para nosotros, pero ellos tampoco tienen la salvación matemática y me imagino que vendrán aquí a intentar lograrla. Será un partido duro, como los dos que disputamos ante ellos en enero, y si ganamos estaremos más cerca de esa salvación.»