Saúl Berjón se entrena con normalidad en la vuelta al trabajo Saúl Berjón, que trabajó con normalidad, en primer término, junto a Christian Fernández. / E. ALONSO La única baja para el domingo será, a priori, la del centrocampista Folch, sancionado por acumulación de amonestaciones R. J. GARCÍA Miércoles, 27 febrero 2019, 03:08

El Real Oviedo regresó ayer por la tarde a los entrenamientos, tras dos jornadas de descanso, para comenzar a preparar el encuentro del próximo domingo ante el Lugo (18 horas). La buena noticia para Juan Antonio Anquela fue que pudo contar con todos sus jugadores, incluido Saúl Berjón, que completó la sesión con los demás compañeros.

El extremo ovetense se quedó fuera de la convocatoria para el partido del pasado sábado debido a unas molestias, pero no parece que sean de gravedad. Se trató más de una decisión por prevención y por evitar riesgos de una recaída, como ya le sucedió. Saúl sufrió una rotura muscular tras el encuentro ante el Sporting, en el que se retiró al descanso. Luego, cuando estaba a punto de volver al equipo, tuvo que volver a parar aquejado de una tendinitis.

En el partido ante el Elche fue titular y jugó 70 minutos, mientras que en el siguiente, frente al Alcorcón, repitió en el once y abandonó el campo a la hora de partido. Tras el entrenamiento del pasado viernes, en el que no participó, se quedó fuera de la convocatoria para evitar agravar unas molestias que arrastraba.

En la sesión de ayer, sin embargo, completó el trabajo junto al resto de compañeros con normalidad y se espera que pueda seguir participando con el grupo toda la semana y acabar entrando en la convocatoria.

El que no estará en el encuentro del próximo domingo es el centrocampista Folch, sancionado por acumulación de amonestaciones, por lo que se espera que, como es habitual en estos casos, a lo largo de la semana realice trabajo de descarga para aprovechar el descanso obligado y, así, volver en las mejores condiciones. El catalán ha disputado hasta ahora 24 encuentros, 23 de ellos como titular, y es el tercer componente de la plantilla que más minutos acumula, solo superado por Bárcenas y Tejera.

La plaza de Folch en el once será con toda probabilidad para Javi Muñoz, que volverá así al once titular, en el que no aparece desde el 15 de diciembre, en el encuentro ante el Granada. Al igual que Tejera y Carlos Hernández, se encuentra a una tarjeta de la suspensión.

El entrenamiento de ayer, que duró algo más de una hora, tuvo más carga de trabajo de lo que suele ser habitual en la primera sesión de la semana, ya que el equipo venía de las dos jornadas de descanso que el técnico concedió tras el empate del pasado sábado frente al Albacete. Los jugadores realizaron un circuito físico y posteriormente algo de trabajo con balón, con ejercicios de pases y rondos.

La única presencia de jugadores del filial fue la del portero Gorka, además de los dos que fueron con el primer equipo a Albacete: Javi Hernández y Viti. En el caso del primero, se quedó en el banquillo por primera vez en mucho tiempo por decisión técnica, ya que, desde el encuentro de la decimotercera jornada ante el Deportivo, solo se había perdido un encuentro, por sanción. Concretamente frente al Granada.

El equipo volverá a entrenarse esta mañana en El Requexón, al igual que hará el resto de la semana, a puerta cerrada el viernes.