«Jugando así los resultados llegarán»

La plantilla del Real Oviedo se muestra confiada en que la suerte cambiará y las buenas sensaciones del juego se transformen en resultados. Así lo manifestó ayer uno de los capitanes del equipo, Saúl Berjón, que se muestra ambicioso al pedirle al nuevo año el ascenso.

El extremo hizo ayer un paréntesis en sus vacaciones para visitar a los niños que participan en el campamento de navidad que celebra el club estos días en el Fundoma. Tras el acto con los niños, el 'diez' azul repasó la actualidad del club y lo hizo a través de un discurso optimista.

Saúl destacó el buen juego que está haciendo el equipo en las últimas jornadas, pese a que los resultados no están acompañando. En ese sentido dijo que ve muy bien al Real Oviedo. «Está jugando bien, los resultados no llegan, pero mientras juguemos así creo que será cuestión de tiempo», afirmó el ovetense, que reconoce que, durante estos encuentros que pasó lesionado, «se pasa mucho peor, los nervios aumentan un montón y solo deseo volver para ayudar al equipo».

Saúl destaca que tanto los jugadores como el cuerpo técnico están predispuestos para dar la vuelta a la situación. Asegura estar tranquilo por el trabajo desarrollado y cree que solo es cuestión de tiempo. «Las victorias tarde o temprano llegarán», explica Berjón, que insiste en el elemento de la fortuna para justificar la trayectoria del equipo en esta primera parte de la temporada. El ovetense entiende que hasta ahora «no hemos tenido fortuna, cada vez que pega en el palo va para afuera, no para adentro y seguramente con el año nuevo eso cambiará. Mientras trabajemos así no habrá problemas», indicó.

Ante la advesidad de los últimos tropiezos, una de las claves es mantener la unidad del vestuario y cuerpo técnico, así como el resto del club, incluidos los aficionados. Saúl tiene claro que «lo más importante para conseguir algo bonito es ir todos de la mano, nosotros estamos eternamente agradecidos a la gente que apoya y anima, es lo que sirve para lograr algo grande», dijo.

A pocos días para que acabe el año es tiempo de balances. Saúl Berjón no oculta su frustración por lo ocurrido en 2018, después de quedarse a las puertas de luchar por el ascenso. «No fue lo que yo quería, porque me hubiese gustado intentar ascender y no se dio» y ahora espera que las buenas sensaciones se prolongen y cambien los resultados en 2019. En lo que es rotundo el extremo es en el objetivo que se marca para el próximo año que no es otro que ascender: «No tengo ningún problema en decirlo, es lo que todos queremos y ojalá sea este año».

El equipo está de vacaciones hasta el próximo 2 de enero algo que se espera que sirva para recuperar efectivos. En su caso, Saúl cree que el parón es positivo «viene bien, porque el equipo estaba jugando muy bien, pero no conseguíamos ganar y las vacaciones vienen bien para desconectar la cabeza» y también para «saber que tenemos que seguir así, sabemos cual es la línea y el camino».

Otro de los aspectos en los que puede ayudar el parón navideño es en la recuperación de efectivos. Respecto a las lesiones, que están siendo un lastre para el equipo, Saúl recordó ayer que no es la primera vez que le ocurre «ya me pasó en otro equipo algo parecido, que cayeron muchos jugadores, son cosas que pasan» y considera que es el momento de «tener tranquilidad y demostrar lo que estamos demostrando, que sin estar muchos jugadores que como quien dice éramos importantes, están entrando los de más y lo están haciendo igual de bien o mejor», dijo Saúl, que considera que «eso demuestra que hay un buen grupo, que hay un buen equipo».

Los pequeños del campamento azul le preguntaron sobre si prefiere a Cristiano o Messi, a lo que contesó que Messi era el mejor del Mundo. También comentó que su gol favorito es el que espera marcar para lograr el ascenso del Real Oviedo.

Síguenos en: