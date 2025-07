Segunda prueba para los de Paunovic ante rivales de altura

Ramón Julio García Oviedo Jueves, 31 de julio 2025, 00:00 Comenta Compartir

El equipo de Veljko Paunovic tendrá esta tarde el segundo compromiso amistoso de la pretemporada, después del disputado ante el Getafe. Nuevamente, será ante rivales de primer nivel, por lo que se espera que el técnico del Real Oviedo ponga en juego un equipo muy similar al que se verá en el inicio de la temporada, con la salvedad de las posibles incorporaciones pendientes. Mientras tanto, en el entrenamiento de ayer no participó Alberto del Moral, que se espera que en breve sea anunciada su cesión al Córdoba.

Los seis fichajes que el conjunto ovetense ha realizado hasta ahora (Luka Ilic, Alberto Reina, Brandon Dominguès, Horațiu Moldovan, Salomón Rondón y Álex Forés) se estrenarán ante su nueva afición. Alberto Reina, con el Mirandés, y Álex Forés, con el Levante y el filial del Villarreal, ya han jugado en el Carlos Tartiere.

En principio, de los jugadores que cuentan para Paunovic el único que es probable que no cuente con minutos es el centrocampista argentino Colombatto. El pasado sábado no viajó para el encuentro ante el Getafe y esta semana apenas se ha entrenado con el resto de compañeros por unas molestias.

Tampoco completó todo el trabajo de lo que va de semana el delantero Fede Viñas, pero todo apunta a que estará para participar en alguno de los dos tiempos del triangular.

Otra de las incógnitas que se despejará este jueves es si el centrocampista inglés Ovie Ejaria, que está a prueba en el conjunto ovetense, tiene la oportunidad de participar. El pasado sábado estaba inicialmente en la convocatoria para jugar ante el Getafe y viajó con el equipo, pero finalmente no gozó de minutos.

Las sensaciones son buenas con el británico, que estuvo a las órdenes de Paunovic en el Reading FC en la temporada 2020-21. La decisión final sobre su continuidad o no en el conjunto azul dependerá fundamentalmente de su estado físico, que parece bueno, ya que se entrena con normalidad.

Uno de los que es seguro que no estará es el centrocampista Seoane, ya que se encuentra lesionado y todavía no ha trabajado con el grupo en toda la pretemporada. Aunque estuviera bien físicamente, no es probable que jugara, ya que el club quiere que lo haga en otro de los equipos del grupo.

El centrocampista ya sabe que no cuenta para Paunovic, pero está dispuesto a cumplir su contrato con el conjunto ovetense y tratar de ganarse una oportunidad, que parece que va a tener muy complicada. El director general, Agustín Lleida, el pasado martes, dijo sobre la situación del madrileño que «el tema de Jaime Seoane es interno del club y no vamos a comentar nada».

Los canteranos Borja Sánchez, Álex Cardero y Yayo son tres de los futbolistas que tampoco cuentan para Paunovic, aunque en el caso del primero sí tuvo minutos ante el Getafe.

Del Moral, que llegó la pasada temporada fichado del filial del Villarreal, es seguro que no estará, ya que ha viajado a Córdoba para cerrar su cesión.

El club ovetense cierra hoy la campaña de renovación de abonos y ya supera los 24.000 La campaña para la renovación de abonos más exitosa de la historia del Real Oviedo finaliza hoy habiendo alcanzado la cifra de 24.315 abonados. A lo largo del día de hoy será la última oportunidad para renovar el carné. De forma presencial puede hacerse en horario de 10 a 14 horas en la oficina de atención al abonado en el estadio Carlos Tartiere. También está disponible en la jornada de hoy la renovación online. El club informó también que, los días 1 y 4 de agosto, las oficinas permanecerán cerradas para «proceder a la liberación de los asientos no renovados en los plazos estipulados». Eso supone que todos aquellos abonados que no hubieran completado su renovación perderán su asiento. El club ya informó con motivo del inicio de la campaña que se establecerá un límite de abonados en 26.000 aproximadamente. Esta medida se toma por la obligación de sacar entradas a la venta para público en general y para las aficiones visitantes. Por todo lo anterior se estima que serán poco más de un millar las altas que se puedan producir para esta temporada. Para ello la prioridad será para los titulares del nuevo Carnet Oviedista. El club contactará con los interesados por orden riguroso de compra del carné para que decidan si quieren pasar a convertirse en nuevos abonados.