Semana atípica con descanso el fin de semana por cuestiones del calendario

El conjunto azul afronta una semana atípica, ya que la próxima jornada no tendrá competición, ya que le correspondería enfrentarse al Reus, retirado de la competición.

La plantilla volverá hoy a los entrenamientos y en la agenda semanal tiene marcadas sesiones de trabajo para todos los días hasta el viernes y descanso para el fin de semana.

Las dos semanas que el técnico tendrá para preparar el siguiente compromiso, que será el domingo 21 de abril, a las 18 horas, ante el Córdoba servirán para dar descanso a los jugadores que arrastran molestias y tratar de recuperar a los lesionados.

Los dos jugadores que se perdieron el último encuentro por lesión son Omar Ramos y Tejera, ambos con sendas roturas fibrilares, pendientes de evolución, según informó el club.

En el caso del tinerfeño Omar Ramos, todo apunta a que podría estar disponible, ya que lleva tres semanas fuera del equipo y la pasada ya comenzó a realizar trabajo sobre el césped, aunque al margen del resto del equipo. En principio, en los próximos días se irá icorporando al trabajo con los compañeros y podría entrar en la convocatoria para recibir al Córdoba.

Por su parte, el centrocampista Tejera se ha perdido los encuentros ante el Deportivo y Las Palmas y su dolencia parece de menos gravedad, por lo que deberá esperar a comprobar su estado en los próximos días.

El resto de la plantilla no tiene problemas físicos, ni hay sancionados por acumulación de amonestaciones, ya que los únicos apercibidos para el encuentro del sábado eran Mossa y Toché. El primero no disputó ningún minuto y el segundo salió en la segunda mitad, pero no recibió tarjeta.

El entrenamiento de esta mañana, como los de toda la semana, será a las 10.30 horas en El Requexón.