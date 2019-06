Real Oviedo Real Oviedo | Semana clave para la confirmación de Egea Sergio Egea, durante uno de los partidos de esta temporada, en el Tartiere. / ÁLEX PIÑA La continuidad del argentino en el banquillo está solo pendiente de su anuncio oficial | El conjunto ovetense se toma con tranquilidad la confección de la plantilla que registrará pocas novedades RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Lunes, 17 junio 2019, 02:18

La continuidad de Sergio Egea en el banquillo del Real Oviedo la próxima temporada parece una decisión ya tomada, que solo está pendiente de la confirmación oficial. Esto parece se producirá a lo largo de esta semana.

Una vez sea oficial que el técnico seguirá al frente del banquillo azul, las siguientes noticias que se esperan en la entidad son las relativas a la plantilla, aunque la dirección deportiva se tomará con calma las decisiones. Entienden desde el club que ya se cuenta con una plantilla compuesta por una veintena de jugadores, por lo que se esperan bastantes menos movimientos que los que se produjeron en temporadas anteriores.

En el caso de Sergio Egea es una apuesta de Arturo Elías, de acuerdo con los responsables de la parcela deportiva del club. Salvo sorpresa mayúscula el argentino estará al frente del equipo, lo que supondrá la tercera ocasión que arranca una temporada, ya que lo hizo en la 2014-2015 en Segunda B, cuando logró devolver al equipo al fútbol profesional y en la siguiente, en Segunda, en la que permaneció hasta la jornada 29, saliendo del equipo cuando ocupaba la tercera posición en la clasificación.

La apuesta por Egea se basa en dos criterios fundamentalmente: su buen conocimiento de la entidad carbayona y la confianza que tiene el Grupo Carso en el técnico.

Una vez se confirme la continuidad del argentino, será el momento en que la formación de la plantilla pase a un primer plano de la actualidad, con la búsqueda de refuerzos para un equipo tendrá como base el de la pasada campaña y se busca completar con jugadores de nivel que ofrezcan un salto de calidad en el equipo.

Inicialmente se buscará la salida de jugadores con contrato que no entren en los planes del técnico, de los que uno será el delantero Toché. El club buscará la rescisión del contrato del murciano, que esta temporada ha tenido una escasa presencia en el equipo. De hecho desde la llegada de Egea, a falta de tres partidos, el delantero entró en cuatro convocatorias y solo fue titular en el último encuentro ante Osasuna. En otros dos encuentros disputó 22 minutos ante el Granada y 32 frente al Málaga. El técnico argentino le dejó fuera de las convocatorias en tres ocasiones por decisión técnica y en su lugar entró el delantero del filial Steven.

El de Toché podría no ser el único caso de un futbolista que abandone el club pese a tener contrato para la próxima campaña. Eso dependerá en buena medida de lo que pueda ofrecer el mercado y las ofertas que puedan recibir los jugadores. La pasada semana se confirmaron las salidas de tres defensas del club, Carlos Martínez, Alanís y Forlín, por lo que parece claro que esa será una de las líneas que el conjunto azul deba reforzar para el próximo curso. Una de las opciones que el club no da por descartada es la posibilidad de recuperar a Javi Hernández, que esta temporada estuvo cedido por el Real Madrid.

En la actualidad, en la zaga azul, la componen los laterales derechos Diegui Johannesson y Lucas, los izquierdos Christian Fernández y Mossa, además de los centrales Carlos Hernández y Ugarte, este último subido del Vetusta.

En el centro del campo una de las incógnitas será lo que suceda con Lolo, cedido en el Extremadura con opción de compra. El conjunto de Almendralejo está interesado en contar con el jugador, pero no en pagar el medio millón de euros de la cláusula de compra. En caso de que no se llegue a un acuerdo podría incorporarse al club ovetense. Tienen contrato para la próxima temporada Folch, Tejera, Jimmy y Edu Cortina.

Para las bandas tienen contrato Omar Ramos, Viti, Saúl Berjón y Borja Sánchez. También a la espera de lo que suceda con Bárcenas sobre el que los azules tienen una opción de compra.

Los delanteros con contrato son Joselu, Ibrahima y Steven, además de Toché, que saldrá del club. En el caso de los jugadores que se han incorporado del filial su continuidad dependerá de la pretemporada y si no van a tener minutos alguno de ellos podría salir cedido.