Un sentido homenaje a Pelayo Novo, exjugador del Real Oviedo y el Elche

Antes de que se iniciara el encuentro, los dos equipos ridieron homenaje a Pelayo Novo, exjugador de ambos clubes trágicamente fallecido hace un par de años. El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, junto al del Elche, Joaquín Buitrago, depositaron un ramo de flores al pie del campo, donde se exhibió su camiseta junto con otros dos futbolistas homenajeados en el acto.

El centrocampista ovetense era un jugador muy querido en Elche, donde estuvo tres temporadas, y también en el Real Oviedo, equipo en el que se formó. El conjunto ilicitano quiso tener un recuerdo para el futbolista en el reencuentro de ambos clubes en Primera División.

En las filas del Real Oviedo también estuvo ayer en el campo Dani Calvo, que llegó al equipo ovetense procedente del ilicitano, donde también portó el brazalete de capitán.

El técnico podría recuperar a David Costas ante el Barcelona, pero seguirá sin contar con Fede Viñas, sancionado

El partido de ayer dejó algunas secuelas importantes en las filas oventenses, ya que dos jugadores, Nacho Vidal e Ilic, tuvieron que abandonar el terreno de juego lesionados. En ambos casos habrá que esperar a que sean sometidos a pruebas médicas, pero está claro que tienen complicado llegar en condiciones al encuentro del jueves ante el Barcelona.

Según explicó Paunovic en el caso de Nacho Vidal se trata de problemas musculares, mientras que el de Ilic apunta a un esguince de tobillo, lo que le descartaría para algunas semanas.

Además, también Santi Cazorla acabó el encuentro con molestias, que hicieron que fuera atendido en los minutos finales. Habrá que estar pendiente de su evolución para conocer el alcance de la dolencia que padece.

Ante el encuentro frente al Barcelona seguirá siendo baja el delantero Fede Viñas, que cumplirá el segundo encuentro de sanción por la expulsión en el encuentro ante el Getafe la pasada jornada. Tampoco parece que llegará a ese encuentro Ovie Ejaria, pero sí podría hacerlo el defensa David Costas. El gallego entrenó con el grupo en las últimas sesiones de la pasada semana y parece que podría volver a estar disponible el jueves.

